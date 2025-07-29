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Хронология войны — день 1252: сокращение срока ультиматума Трампа и обстрелы Донецка

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
1252 день полномасштабной войны России против Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"
1252 день полномасштабной войны России против Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

29 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, где идут бои на фронте в Украине

На календаре понедельник, 29 июля, идет 1252 день полномасштабной войны. Оккупанты за прошедшие сутки 131 раз пытались прорвать оборону ВСУ. Почти половина всех суточных штурмов зафиксирована на Покровском и Лиманском направлениях. В США уже поняли, что Москва не намерена идти на компромиссы и завершать войну дипломатическими шагами, а потому готовы ввести пошлины уже в начале августа.

Как проходит 1252 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 29 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Донецк находится под массовым ударом БПЛА, предварительно был атакован железнодорожный узел. Местные жители жалуются на перебои со светом.

О том, что происходило 26 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1249: ракетный удар по "Эпицентру" и прилет по ОВА в Сумах

С ситуацией в Украине 27 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1250: успехи ВСУ в Сумской области и новые санкции против России

О новостях и событиях 28 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1251: продвижение ВСУ в Сумской области и новый дедлайн Трампа

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#Украина #Россия #Война