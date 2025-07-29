Росія вдарила по колонії в Україні. Десятки загиблих і постраждалих, усі подробиці

Попередньо було застосовано фугасну бомбу

У ніч на вівторок, 29 липня, Росія завдала удару по виправній колонії в Запорізькій області. Вже відомо про 16 загиблих та щонайменше 35 постраждалих.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Зазначається, що Росія 8 разів обстріляла Запорізький район.

"16 загиблих та 35 поранених: росіяни атакували один з пенітенціарних закладів області", — йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, ймовірніше Росія вдарила по області ФАБами. Один з ударів припав на виправну колонію. Наразі постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Також є значні руйнування приміщення установи. Пошкоджено приватні будинки поруч.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вже відреагував на атаку. Він наголосив, що це черговий воєнний злочин Кремля, який не зупиниться, якщо росіян не зупинити.

"Режим Путіна, який вустами окремих персонажів також погрожує США, має зазнати економічних та воєнних ударів, які позбавлять його можливостей воювати. Загроза війни в Європі цілком реальна, поки путін нарощує ВПК і здатен підключати до війни КНДР", — додав Єрмак.

Нагадаємо, що напередодні 28 липня Росія вдень двічі била по Україні гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Основною ціллю атак був Старокостянтинів, там пролунали вибухи. При цьому в ніч на 28 липня по Україні було завдано комбінованого удару. З Ту-95МС та Ту-160 били і по Старокостянтинову, вибухи лунали не тільки в Києві.

Зазначимо, що три роки назад в ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки. Там утримували українських військовополонених. Загинули понад 50 військових, які раніше в травні вийшли в полон з "Азовсталі", ще приблизно 140 були поранені. А вже 2025 року у ніч на 29 липня Росія вдарила по виправній колонії в Запорізькій області.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Запоріжжі лунали вибухи 27 липня — Росія атакувала місто "шахедами". Тоді також атакували Київ.