У частині Києва через атаку РФ зникло світло: енергетики розповіли, коли відновлять

Пошкоджено дві високовольтні лінії

У середу, 7 лютого, армія РФ знову масово обстріляла Україну. Під удар, зокрема потрапила і столиця нашої держави. Тепер на її лівому березі спостерігаються проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК. За даними енергетиків, через атаку росіян у Києві було пошкоджено дві високовольтні лінії.

Наразі фахівці вже працюють над усуненням наслідків. Також вони повідомили, коли планують закінчити роботу.

"Протягом трьох-чотирьох годин заживимо будинки за резервними джерелами живлення. До кінця дня плануємо відновити нормальну роботу електромереж", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що, за даними мера Києва Віталія Кличка, внаслідок російського обстрілу постраждали 9 людей. Детальніше дізнатися про всі подробиці атаки на Київ ви можете у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Харкові під час ракетної атаки пролунав ряд вибухів. Вже відомо про пошкодження громадянської інфраструктури та поранення мирних жителів.