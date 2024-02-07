В части Киева из-за атаки РФ пропал свет: энергетики рассказали, когда восстановят

Повреждены две высоковольтные линии

В среду, 7 февраля, армия РФ снова массированно обстреляла Украину. Под удар, в частности попала и столица нашего государства. Теперь на её левом берегу наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК. По данным энергетиков, из-за атаки россиян в Киеве были повреждены две высоковольтные линии.

В настоящий момент специалисты уже работают над устранением последствий. Также они сообщили, когда планируют закончить работы.

"В течение трех-четырех часов заживим дома по резервным источникам питания. До конца дня планируем возобновить нормальную работу электросетей", — говорится в сообщении.

Напомним, что, по данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате российского обстрела пострадали 9 человек. Подробнее узнать о всей подробностях атаки на Киев вы можете в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове во время ракетной атаки раздался ряд взрывов. Уже известно о повреждении гражданской инфраструктуры и ранениях мирных жителей.