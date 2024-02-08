Ворог атакував Миколаївщину "шахедами": без пошкоджень не обійшлося

Потерпілі наразі відсутні

Вночі, 8 лютого, в Миколаєві була оголошена повітряна тривога і лунали вибухи. Внаслідок атаки "шахедами", російські терористи влучили по приватному сектору.

На щастя, постраждалих немає. Про це повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що ворожі "шахеди" влучили у басейн. За його словами, потерпілі внаслідок прильотів у місті відсутні.

Атака дронами-камікадзе в Миколаєві. Фото - Новости Николаева

Атака дронами-камікадзе в Миколаєві. Фото - Новости Николаева

Атака дронами-камікадзе в Миколаєві. Фото - Новости Николаева

Близько 2:29 у місті та області оголосили відбій повітряної тривоги. Відповідні служби відпрацьовують.

Станом на 6:00 інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, в ніч на 8 лютого окупанти атакували Одесу. Є пошкодження цивільної інфраструктури міста. Внаслідок атаки постраждалих та загиблих, на щастя, немає. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, пошкодили недобудову та навчальний заклад.

"Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скло. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу — пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано", – написав чиновник.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві вранці 7 лютого було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи. Російські терористи влаштували чергову ракетну атаку на Україну.