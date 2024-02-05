Путін вже може нервувати: Наєв заявив, що Україна чекає на далекобійні ракети (подробиці)

Нова зброя спонукає до нової більш дієвої тактики

Україна очікує поставку винищувачів F-16 з далекобійною зброєю. Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що це будуть ракети на 300-500 км.

За його словами, це дозволить Силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога. Про це повідомляє Командування Об’єднаних Сил ЗСУ у Facebook.

"У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів", — сказав Наєв.

Зі слів командувача, поява влітку 2022 року реактивних систем залпового вогню М142 HIMARS, а пізніше й М270 MLRS – дозволила нанести російській армії ще відчутніших втрат у логістичному забезпеченні своїх передових підрозділів.

Також, Наєв зауважив, що ворог був змушений переміщувати свої польові склади та пункти управління на відстань понад 100 км від переднього краю. Це призвело до збільшення логістичного "плеча" підвозу боєприпасів та матеріальних засобів, ускладнення управління військами, втрати наступальних спроможностей та переходу до вимушеної оборони.

У квітні 2023 в Україну на озброєння має надійти зенітно-ракетний комплекс PATRIOT. Він посилить протиракетний щит України шляхом збільшення дальності знищення аеродинамічних цілей на відстані до 150 км.

Раніше "Телеграф" писав, що Німеччина готується протистояти Росії без підтримки США. Адже вважають, що після можливої перемоги Дональда Трампа на виборах, Америка буде не надійним партнером.