Чиновники, інженери "оборонки" і не тільки: в Україні розкрили агентурну мережу РФ (фото)

Агенти працювали одразу у трьох областях

Служба безпеки України знешкодила ще одну агентурну мережу ФСБ РФ, яка діяла на території нашої держави. До неї, зокрема, входила чиновниця однієї з міськрад.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. За її даними, під час спецоперації контррозвідки було затримано 5 агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях. Зловмисники розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях. Також фігуранти намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Крім того їх цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ. Разом з цим поплічники окупантів збирали відомості про наслідки ворожих прильотів та "верифікували" координати для нових ракетних атак рф.

"Для конспірації учасники російської агентури діяли окремо один від одного, але були "підзвітні" єдиному куратору ворожої групи – кадровому співробітнику фсб. Його установчі дані вже відомі співробітникам СБУ", — йдеться у повідомленні.

Серед затриманих агентів:

У Донецькій області – чиновниця відділу однієї з міськрад, ексглава місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська;

у Запоріжжі — інженер одного з оборонних підприємств ("зливала" до ФСБ розвіддані з ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу);

в Одеській області — посадовець транспортної компанії (збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ);

"За даними слідства, до вербування російською спецслужбою кожен із фігурантів був активним учасником прокремлівських груп у популярних месенджерах. Таким чином вони потрапили у поле зору фсб, яка потім дистанційно залучила їх до співпраці", — пояснили в СБУ.

Наразі всіх підозрюваних було затримано. Їм загрожує довічне.

Також СБУ опублікувало фото зі спецоперації та скріншоти листування фігурантів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український блогер-мільйонник наводив ракети для росіян.