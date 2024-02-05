Чиновники, инженеры "оборонки" и не только: в Украине вскрыли агентурную сеть РФ (фото)

Агенты работали сразу в трех областях

Служба безопасности Украины обезвредила еще одну агентурную сеть ФСБ РФ, которая действовала на территории нашего государства. В неё, в частности, входила чиновница одного из горсоветов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По её данным, в ходе спецоперации контрразведки было задержано 5 агентов, действовавших в Одесской, Запорожской и Донецкой областях. Злоумышленники разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на прифронтовых территориях. Также фигуранты пытались обнаружить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

Кроме того, их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелое вооружение украинских войск. Вместе с этим приспешники окупантов собирали сведения о последствиях вражеских прилетов и "верифицировали" координаты для новых ракетных атак России.

"Для конспирации участники российской агентуры действовали раздельно друг от друга, но были "подотчетны" единому куратору враждебной группы – кадровому сотруднику ФСБ. Его учредительные данные уже известны сотрудникам СБУ", — говорится в сообщении.

Среди задержанных агентов:

В Донецкой области — чиновница отдела одного из горсоветов, экс-глава местного коммунального предприятия и жительница Краматорска;

в Запорожье — инженер одного из оборонных предприятий ("сливала" в ФСБ разведданные по ремонту боевой техники на производственных мощностях завода);

в Одесской области — чиновник транспортной компании (собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ);

"По данным следствия, до вербовки российской спецслужбой каждый из фигурантов являлся активным участником прокремлевских групп в популярных мессенджерах. Таким образом, они попали в поле зрения фсб, которая затем дистанционно привлекла их к сотрудничеству", — объяснили в СБУ.

В настоящий момент все подозреваемые были задержаны. Им грозит пожизненное.

Также СБУ опубликовало фото со спецоперации и скриншоты переписок фигурантов.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский блогер-миллионник наводил ракеты для россиян.