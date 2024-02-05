Путин уже может нервничать: Наев заявил, что Украина ждет дальнобойные ракеты (подробности)

Новое оружие побуждает к новой более действенной тактике

Украина ожидает поставки истребителей F-16 с дальнобойным оружием. Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что это будут ракеты на 300-500 км.

По его словам, это позволит Силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя и освободить нашу территорию от врага. Об этом сообщает Командование Объединенных Сил ВСУ в Facebook.

"В дальнейших пакетах военной помощи Украине предстоят самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров", — сказал Наев.

По словам командующего, появление летом 2022 года реактивных систем залпового огня М142 HIMARS, а позже и М270 MLRS – позволило нанести российской армии еще более ощутимые потери в логистическом обеспечении своих передовых подразделений.

Также Наев отметил, что враг был вынужден перемещать свои полевые склады и пункты управления на расстояние более 100 км от переднего края. Это привело к увеличению логистического "плеча" подвоза боеприпасов и материальных средств, усложнению управления войсками, потере наступательных способностей и переходу к вынужденной обороне.

В апреле 2023 года в Украину на вооружение должен поступить зенитно-ракетный комплекс PATRIOT. Он улучшит противоракетный щит Украины путем увеличения дальности уничтожения аэродинамических целей на расстоянии до 150 км.

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