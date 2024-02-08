Враг атаковал Николаевщину "шахедами": без повреждений не обошлось

Потерпевшие пока отсутствуют

Ночью, 8 февраля, в Николаеве была объявлена воздушная тревога и раздавались взрывы. В результате атаки "шахедами", российские террористы попали по частному сектору.

К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что вражеские "шахеды" попали в бассейн. По его словам, пострадавшие в результате прилетов в городе отсутствуют.

Атака дронами-камикадзе в Николаеве. Фото — Новости Николаева

Атака дронами-камикадзе в Николаеве. Фото — Новости Николаева

Атака дронами-камикадзе в Николаеве. Фото — Новости Николаева

Около 2.29 в городе и области объявили отбой воздушной тревоги. Соответствующие службы отрабатывают.

По состоянию на 6:00 информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в ночь на 8 февраля оккупанты атаковали Одессу. Есть повреждение гражданской инфраструктуры города. В результате атаки пострадавших и погибших, к счастью, нет. По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, повредили недострой и учебное заведение.

"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбиты стекла. Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения — пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожар не зафиксирован", – написал чиновник.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве утром 7 февраля была объявлена воздушная тревога, раздавались взрывы. Российские террористы устроили очередную ракетную атаку на Украину.