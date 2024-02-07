Россия, вероятно, впервые обстреляла Украину ракетой "Циркон": что это за новое оружие Путина

В ВСУ во время атки сообщали о какой-то "скоростной ракете"

Во время ракетной атаки на Киев утром 7 февраля Россия могла использовать свою новейшую "вундерваффе". Это одна из самых последних российских разработок, которая несет в себе сотни килограмм взрывчатки.

Об этом сообщает издание Defence Express. Его эксперты проанализировали обломки одной из ракет в столице и пришли к выводу, что ею может являться гиперзвуковая ракета ЗМ22 "Циркон". Об этом, в частности, говорит маркировка "3М22" на одном из её обломков.

"Она вместе с Х-47 "Кинжал" входит в так называемые "вундерваффе" Путина", — отмечают журналисты.

Кроме того, в "копилку" этой версии эксперты добавили то, что в ВСУ во время атаки сообщали о какой-то "скоростной ракете". В материале также говорится о том, что Defense Express пообщался с собственными источниками для уточнения. И по полученной от них информации, фрагментация ракеты оказалась достаточно сильна и это значительно усложняет ее идентификацию.

Вместе с этим, по предположениям экспертов издания, ВСУ все же удалось сбить эту "вундерваффе"

"Учитывая, что эти обломки "привязаны" к месту падения ракеты в Днепровском районе и вряд ли ЛЭП была целью "Циркона", ее все же подвели. В то же время в возведении Командования Воздушных сил среди перехваченных ракет числятся только крылатые ракеты типа Х-555/101 и "Калибр", — объясняют журналисты.

В статье также говорится, что в Украине пока ни разу не фиксировали фактов применения Россией ракет "Циркон" в войне против нашего государства. Однако, по данным авторов материала, найденные сегодня обломки якобы соответствуют обломкам еще одной неидентифицированной ракеты, которую враг использовал в начале года и в отношении которой также было сделано предположение, что это был "Циркон".

"Поэтому вполне возможно, что сегодня враг использовал эту ракету не в первый раз", — говорится в материале.

Стоит отметить, что в ВСУ пока официально не сообщали о сбитии "Циркона".

Что известно о "Цирконе":

В официальных заявлениях минобороны рф "Циркон" фигурирует, как гиперзвуковая ракета. Считается, что она способна поражать цель на расстоянии до 1000 км, при этом развивая скорость около 9 Маха. Изначально отмечалось, что данная разработка предназначена для использования исключительно на флоте — как надводными кораблями, так и подлодками. Однако в последнее время россияне заговорили о производстве наземных пусковых установок для "Цирконов".

Заявлено, что подобные снаряды несут боевой заряд весом от 300 до 400 кг, что весьма опасно для предполагаемых целей ракет. При этом он способен содержать ядерные частицы, что повышает его опасность. Однако другие габариты "Циркона" весьма ограничены, ведь на данный момент используют при пуске те же контейнеры, что и российские противокорабельные "Ониксы".

Примечательно, что даже статус этой ракеты в РФ неопределен и она, то объявляется принятой на вооружение, потом оказывается, что соответствующего приказа нет.

Напомним, что о том в чем проблема российский ракет "Циркон" вы можете узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.