Росія, ймовірно, вперше обстріляла Україну ракетою "Циркон": що це за нова зброя Путіна

У ЗСУ під час атки повідомляли про якусь "швидкісну ракету"

Під час ракетної атаки на Київ вранці 7 лютого Росія могла використати свою нову "вундерваффе". Це одна з останніх російських розробок, яка несе в собі сотні кілограм вибухівки.

Про це повідомляє видання Defence Express. Його експерти проаналізували уламки однієї з ракет у столиці та дійшли висновку, що нею може бути гіперзвукова ракета ЗМ22 "Циркон". Про це, зокрема, говорить маркування "3М22" на одному з її уламків.

"Вона разом із Х-47 "Кинджал" входить у так звані "вундерваффе" Путіна", — зазначають журналісти.

Крім того, в "скарбничку" цієї версії експерти додали те, що у ЗСУ під час атаки повідомляли про якусь "швидкісну ракету". У матеріалі також йдеться про те, що Defense Express поспілкувався із власними джерелами для уточнення. І за отриманою від них інформацією, фрагментація ракети виявилася досить сильною і це значно ускладнює її ідентифікацію.

Разом з цим, за припущеннями експертів видання, ЗСУ все ж таки вдалося збити цю "вундерваффе"

"Враховуючи, що ці уламки "прив’язані" до місця падіння ракети в Дніпровському районі і навряд чи ЛЕП була ціллю "Циркона", її все ж таки підбили. Водночас у зведенні Командування Повітряних сил серед перехоплених ракет значиться лише крилаті ракети типу Х — 555/101 та "Калібр", — пояснюють журналісти.

У статті також йдеться, що в Україні поки що жодного разу не фіксували фактів застосування Росією ракет "Циркон" у війні проти нашої держави. Однак, за даними авторів матеріалу, знайдені сьогодні уламки нібито відповідають уламкам ще однієї неідентифікованої ракети, яку ворог використав на початку року і щодо якої також було зроблено припущення, що це був "Циркон".

"Тому цілком можливо, що сьогодні ворог використав цю ракету не вперше", — йдеться у матеріалі.

Варто зазначити, що у ВСУ поки що офіційно не повідомляли про збиття "Циркона".

Що відомо про "Циркон":

В офіційних заявах міноборони Росії "Циркон" фігурує, як гіперзвукова ракета. Вважається, що вона здатна вражати ціль на відстані до 1000 км, розвиваючи швидкість близько 9 Маха (у перекладі людський — до 3 км/сек). Спочатку зазначалося, що ця розробка призначена для використання виключно на флоті — як надводними кораблями, так і підводними човнами. Проте, останнім часом росіяни заговорили про виробництво наземних пускових установок для "Цирконів".

Заявлено, що подібні снаряди несуть бойовий заряд вагою від 300 до 400 кг, що є дуже небезпечним для передбачуваних цілей ракет. При цьому він здатний утримувати ядерні частки, що підвищує його небезпеку. Проте інші габарити "Циркона" дуже обмежені, адже наразі використовують при пуску ті ж контейнери, що й російські протикорабельні "Онікси".

Примітно, що навіть статус цієї ракети в РФ невизначений і вона оголошується прийнятою на озброєння, потім виявляється, що відповідного наказу немає.

Нагадаємо, що про те в чому проблема російських ракет "Циркон" ви можете дізнатися у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.