Наші вдома: Україна повернула ще 100 людей з полону Росії

82 оборонці "Азовсталі" тепер вдома

Україна повернула ще 100 своїх, — нацгвардійців, прикордонників, ЗСУ-шників, захисників Маріуполя. Вдалося провести обмін 100 на 100 з Росією.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у Telegram. Серед врятованих військовослужбовців 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

"Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!" — написав президент.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

За словами штабу, щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому полоненому 62 роки, а наймолодшому – 20.

Додали, що вдалося врятувати і медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа.

Володимир Зеленський подякував усім учасником обміну, та наголосив, що на цьому вони не зупиняться.

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