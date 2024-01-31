Новий обмін полоненими: у ГУР розповіли, чи були там ті, кого хотіли поміняти перед катастрофою Іл-76

Росіяни продовжують стверджувати, що ті захисники загинули, але доказів цього немає

Людей, що були позначені у списках на обмін, який не відбувся через падіння Іл-76 у Бєлгородській області, не було під час масштабного обміну полоненими 31 січня. На цей раз обміняли інших громадян.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За їхніми даними, тих 65 захисників в обміні не було.

Варто зазначити, що мова про воїнів, списки яких опублікували російські пропагандисти відразу після падіння Іл-76. Росіяни тоді стверджували, що нібито саме вони перебували на цьому літаку, проте жодних доказів цього досі немає.

Нагадаємо, 24 січня, у Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. У Росії заявили, що нібито на борту було 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Вони звинуватили у збитті літака Україну. У ГУР Міноборони підтвердили, що цього дня мав відбутися обмін полоненими.

Як повідомляв "Телеграф", глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна та Росія поки не можуть відповісти, чому сталася аварія літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня 2024 року. Однак позиція РФ, яка заявляє про наявність військовополонених на борту, є дивною.

Детальніше про цю ситуацію ви можете з матеріалу "Телеграфа", перейшовши за посиланням.