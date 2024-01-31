Новый обмен пленными: в ГУР рассказали, были ли там те, кого хотели поменять перед крушением Ил-76

Россияне продолжают утверждать, что те защитники погибли, но доказательств этому нет

Людей, что были обозначены в списках на обмен, который не состоялся из-за падения Ил-76 в Белгородской области, не было во время масштабного обмена пленными 31 января. В этот раз обменяли других граждан.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. По их данным, тех 65 защитников в обмене не было.

Стоит отметить, что речь о воинах, списки которых опубликовали российские пропагандисты сразу после падения Ил-76. Россияне тогда утверждали, что якобы именно они находились на этом борту, однако никаких доказательств этому до сих пор нет.

Напомним, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. В России заявили, что якобы на борту было 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Они обвинили в сбитии самолета Украину. В ГУР Минобороны подтвердили, что в этот день должен был состояться обмен пленными.

Как сообщал "Телеграф", глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина и Россия пока не могут ответить, почему произошло крушение самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года. Однако позиция РФ, заявляющей о наличии военнопленных на борту, является странной.

Детальнее о всей этой ситуации вы можете из материала "Телеграфа", перейдя по ссылке.