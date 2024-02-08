Наши дома: Украина вернула еще 100 человек из плена России

82 защитника "Азовстали" теперь дома

Украина вернула еще 100 своих — нацгвардейцев, пограничников, ВСУ-шников, защитников Мариуполя. Удалось провести обмен 100 на 100 с Россией.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. Среди спасенных военнослужащих 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 терроборонцев.

"Все – наши, все – снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем!" – написал президент.

Обмен пленными 8 февраля 2024

В Координационном штабе по обращению с военнопленными отметили, что все освобожденные – рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 – защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задания на Донецком и Луганском направлениях.

По словам штаба, по меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему пленному 62 года, а самому младшему – 20.

Обмен пленными 8 февраля 2024

Добавили, что удалось спасти и медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстали", родных братьев Николая и Романа.

Владимир Зеленский поблагодарил всех участников обмена, и подчеркнул, что на этом они не остановятся.

Ранее "Телеграф" писал, что стало известно, кого Зеленский назначил на место главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.