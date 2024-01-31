Первые минуты дома: появились эксклюзивные видео обмена пленными

Защитники не скрывали слез, ступив на родную землю

В среду, 31 января, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Домой вернулись еще 207 украинцев.

Пресс-службы СБУ и МВД опубликовали эксклюзивные видео с первых минут военнослужащих в Украине. В частности, на кадры попал первый разговор полицейского из Донбасса с дочерью после плена.

Мужчина служил в подразделении внутренней безопасности. Оккупанты взяли его в плен весной 2022 года во время блокады Мариуполя.

"Наконец-то мы тебя дождались, папочка! Как ты?.. Люблю тебя", — не скрывая слез сказала дочь воина.

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца — самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!" — отметили в СБУ.

Там опубликовали видео с первых минут высадки украинских военных на родной земле. Выходя из автобуса, они мчались к своим близким, как и те к ним, и крепко обнимали друг друга.

В конце, укутавшись в сине-желтые флаги, все дружно исполнили Гимн Украины.

По данным главы Офиса президента Андрея Ермака, среди 207 вернувшихся домой украинцев — воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ, Нацполиции — рядовые, сержанты и офицеры. Среди них много защитников Мариуполя, находившихся на "Азовстале", острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях. Он подчеркнул, что это второй обширный обмен после длительного перерыва.

Вместе с тем в РФ называют другие цифры. Минобороны России выдало, что из Украины 31 января возвращено 195 российских пленных и столько же передано бойцам нашей страны.

Ранее "Телеграф" писал, что обмен пленными был запланирован на 24 января, однако в тот день в Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. В России заявили, что якобы на борту было 65 пленных украинских военных. Обмен был заморожен, а глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что после падения Ил-76 "обмены пленными между РФ и Украиной, по-видимому, будут поставлены на паузу". Однако буквально на следующий день в Кремле решили передумать. Тот же Картаполов сказал, что в РФ будут разговаривать "хоть с чертом", поскольку "не могут бросить ребят".