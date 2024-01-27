"Все что надо сделать, мы сделаем": Буданов рассказал, когда ждать следующего обмена пленными с РФ

Глава ГУР говорит, что украинцы не должны оставаться в плену

Украина не оставит своих людей в российском заключении, а потому новый обмен пленными может скоро состояться.

Как рассказал начальник украинской разведки Кирилл Буданов в эфире единого марафона новостей, никто из украинцев, будь-то гражданские или военнослужащие, не должны оставаться в опасности и в тех ужасных условиях, в которых их содержат россияне.

"Все что надо сделать, мы сделаем. Я убежден, что в ближайшее время обмен все же состоится", — сказал он.

При этом глава ГУР добавил, что в ситуации с упавшим в России самолетом Ил-76 "со временем мы все узнаем".

Как сообщалось ранее, 24 января россияне сообщили, что якобы украинская ПВО сбила самолет Ил-76 в небе неподалеку от Белгорода. На нем, по версии пропагандистов, перевозили украинских пленных на обмен.

Впрочем, никаких существенных подтверждений этому РФ не предоставила и отказалась допускать международных следователей к месту крушения, хотя на этом настаивала украинская сторона.

При этом сомнение в российской версии выразил и сам Буданов, который отметил, что если бы там действительно были пленные, то пропагандисты уже показали их тела всему миру, однако этого не произошло.