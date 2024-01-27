"Все, що треба зробити, ми зробимо": Буданов розповів, коли чекати наступного обміну полоненими з РФ

Глава ГУР каже, що українці не повинні залишатися у полоні

Україна не залишить своїх людей у російському ув’язненні, а тому новий обмін полоненими може незабаром відбутися.

Як розповів начальник української розвідки Кирило Буданов в ефірі єдиного марафону новин, ніхто з українців, чи то цивільні, чи військовослужбовці, не повинні залишатися в небезпеці та в тих жахливих умовах, у яких їх утримують росіяни.

"Все, що треба зробити, ми зробимо. Я переконаний, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться", — сказав він.

При цьому глава ГУР додав, що в ситуації з літаком Іл-76, що впав у Росії, "з часом ми всі дізнаємося".

Як повідомлялося раніше, 24 січня росіяни повідомили, що нібито українська ППО збила літак Іл-76 у небі неподалік Білгорода. На ньому, за версією пропагандистів, перевозили українських полонених на обмін.

Втім, жодних суттєвих підтверджень цьому РФ не надала і відмовилася допускати міжнародних слідчих до місця аварії, хоча на цьому наполягала українська сторона.

При цьому сумнів у російській версії висловив і сам Буданов, який зазначив, що якби там справді були полонені, то пропагандисти вже показали їхні тіла усьому світу, проте цього не сталося.