Падіння Іл-76: у Путіна визначилися, чи хочуть міжнародного розслідування

З’ясувати, що саме спричинило падіння літака можна шляхом вивчення його залишків

Для встановлення причин падіння російського військового літака Іл-76 під Бєлгородом запропонували створити відкриту міжнародну комісію. Проте у Кремлі виключили таку можливість.

Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Деталі він озвучив в ефірі телемарафону у п’ятницю, 26 січня.

"Що стосується саме конкретних причин падіння цього літака, то, звісно, вимога створення відкритої міжнародної комісії є логічною та обґрунтованою ", — сказав Юсов.

За його словами, з’ясувати, що саме спричинило падіння літака можна шляхом вивчення його залишків, "чорних ящиків" і, звичайно ж, уважно обстежити місце авіакатастрофи.

"Ну, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії ", — додав представник ГУР.

Нагадаємо, 24 січня у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Низка українських ЗМІ, посилаючись на джерела Генштабу, повідомили, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.

При цьому в РФ стверджують, що нібито на літаку перебували 65 українських полонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючі. Москва звинувачує Україну у збитті літака.

У свою чергу в ГУР підтвердили, що того дня дійсно мав відбутися обмін. При цьому заяву про те, що у літаку перебували українські військовополонені, у розвідці не підтверджують.

Президент Володимир Зеленський відреагував на те, що сталося. Він заявив, що росіяни грають із життями українських полонених та закликав провести міжнародне розслідування.

Тим часом СБУ розпочала справу через падіння Іл-76 у Білгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Раніше "Телеграф" повідомив, що в ГУР розповіли, скільки тіл привезли до моргу після авіааварії Іл-76.