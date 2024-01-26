Падение Ил-76: у Путина определились, хотят ли международного расследования

Выяснить, что именно стало причиной падения самолета можно путем изучения его остатков

Для установления причин падения российского военного самолета Ил-76 под Белгородом предложили создать открытую международную комиссию. Однако в Кремле исключили такую возможность.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Детали он озвучил в эфире телемарафона в пятницу, 26 января.

"Что касается именно конкретных причин падения этого самолета, то, конечно, требование создания открытой международной комиссии является логичным и обоснованным", — сказал Юсов.

По его словам, выяснить, что именно стало причиной падения самолета можно путем изучения его остатков, "черных ящиков" и, конечно же, внимательно обследовать место авиакатастрофы.

"Ну, как мы слышим, Россия исключает возможность работы такой комиссии", — добавил представитель ГУР.

Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Ряд украинских СМИ, ссылаясь на источники Генштаба, сообщили, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

При этом в РФ утверждают, что якобы на самолете находились 65 украинских пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Москва обвиняет Украину в сбитии самолета.

В свою очередь в ГУР подтвердили, что в тот день действительно должен был состояться обмен. При этом заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на произошедшее. Он заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных и призвал провести международное расследование.

Тем временем СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ГУР рассказали, сколько тел привезли в морг после авиакрушения Ил-76.