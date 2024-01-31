Перші хвилини вдома: з'явилися ексклюзивні відео обміну полоненими

Захисники не приховували сліз, ступивши на рідну землю

У середу, 31 січня, Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Додому повернулися ще 207 українців.

Пресслужби СБУ та МВС опублікували ексклюзивні відео з перших хвилин військовослужбовців в Україні. Зокрема, на кадри потрапила перша розмова поліцейського з Донеччини з донькою після полону.

Чоловік служив у підрозділі внутрішньої безпеки. Окупанти взяли його в полон навесні 2022 року під час блокади Маріуполя.

"Нарешті ми тебе дочекалися, таточку! Як ти?.. Люблю тебе", — не приховуючи сліз сказала дочка воїна.

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця — найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця!" — зазначили в СБУ.

Там опублікували відео з перших хвилин висадки українських військових на рідній землі. Виходячи з автобуса вони мчали до своїх близьких, як і ті до них, та міцно обіймали один одного.

Вкінці, загорнувшись у синьо-жовті стяги, всі дружно виконали Гімн України.

За даними глави Офісу президента Андрія Єрмака, серед 207 українців, що повернулися додому, — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції — рядові, сержанти та офіцери. Серед них багато захисників Маріуполя, військових, які перебували на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Він наголосив, що це другий великий обмін після тривалої перерви.

Разом з тим, в РФ називають інші цифри. Міноборони Росії видало, що з України 31 січня повернуто 195 російських полонених і стільки ж передано бійців нашої країни.

Раніше "Телеграф" писав, що обмін полоненими було заплановано на 24 січня, проте того дня в Бєлгородській області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. У Росії заявили, що нібито на борту було 65 полонених українських військових. Обмін був заморожений, а голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що після падіння Іл-76 "обміни полоненими між РФ та Україною, мабуть, будуть поставлені на паузу". Однак буквально наступного дня в Кремлі вирішили передумати. Той самий Картаполов сказав, що в РФ розмовлятимуть "хоч з чортом", оскільки "не можуть кинути хлопців".