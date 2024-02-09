Наивысшее отличие: Залужному присвоили звание Героя Украины

Соответствующий указ размещен на сайте Президента Украины

Эксглавнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный получил звание Героя Украины. 50-летний генерал был отмечен после отставки со своей должности, согласованной в четверг, 8 февраля.

Соответствующий указ о награждении Залужного уже опубликован на сайте Президента Украины. Как известно, звание "Герой Украины" является высшей степенью отличия в нашем государстве. Подобная награда подчеркивает выдающиеся трудовые достижения или совершение выдающегося геройского поступка.

Напомним, что должность Главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный занимал с 2021 года. До этого он являлся начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ и начштабом оперативного командования "Запад".

Справка о награде. Впервые это отличие было установлено соответствующим Указом президента еще во времена Леонида Кучмы — в августе 1998 года. Наряду со званием Герою Украины вручается орден "Золотая Звезда" (если награда вручается за геройские поступки) или орден Государства (за трудовые достижения).

По состоянию на 30 декабря 2023 г. были обнародованы указы о присвоении соответствующего звания 835 лицам. Однако есть и те документы, которые не раскрываются из-за особенностей военного времени, поэтому общее количество людей, которые являются Героями Украины, может быть гораздо больше.

"Телеграф" уже рассказывал, чем известен Валерий Залужный. Кстати, не так украинцы знают, что он родился в семье военнослужащих, поэтому выбор будущей профессии для него был весьма очевидным.

Также мы писали о том, как западные СМИ отреагировали на решение Зеленского отправить Залужного в отставку.