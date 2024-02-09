Найвища відзнака: Залужному присвоїли звання Героя України

Відповідний указ розміщений на сайті Президента України

Ексголовнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний отримав звання Героя України. 50-річний генерал був відзначений після відставки зі своєї посади, котру погодили у четвер, 8 лютого.

Відповідний указ про нагородження Залужного вже опубліковано на сайті Президента України. Як відомо, звання "Герой України" є найвищим ступенем відзнаки у нашій державі. Подібна нагорода підкреслює видатні досягнення або ж здійснення визначного геройського вчинку.

Нагадаємо, що посаду Головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний обіймав із 2021 року. До того він був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ та начштабом оперативного командування "Захід".

Довідка про нагороду. Вперше ця відзнака була встановлена відповідним Указом президента ще за часи Леоніда Кучми — у серпні 1998 року. Разом зі званням Герою України вручається орден "Золота Зірка" (якщо нагорода вручається за геройські вчинки) або орден Держави (за трудові досягнення).

Станом на 30 грудня 2023 року були оприлюднені укази щодо присвоєння відповідного звання 835 особам. Однак є і ті документи, котрі не розкриваються через особливості воєнного часу, тож загальна кількість людей, котрі є Героями України, може бути набагато більшою.

"Телеграф" уже розповідав, чим відомий Валерій Залужний. До речі, не так багато українців знають, що він народився у сім'ї військовослужбовців, тож вибір майбутньої професії для нього був вельми очевидним.

Також ми писали про те, як західні ЗМІ відреагували на рішення Зеленського відправити Залужного у відставку.