"Мобилизировали миллион, а воюют 300 тысяч": Подоляк заявил, что от Сырского ждут "аудита" армии

Одна из ключевых задач Сырского – именно провести аудит

Власти Украины ожидают от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского проведение "аудита" военнослужащих. Это связано с тем, что из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовало только 300 000 человек.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он назвал вопрос мобилизации "пробелом, который нужно уладить". А также добавил, что военные должны объяснять запланированные процедуры проведения мобилизации, которые необходимо в армии закрывать, как это будет происходить, как обеспечить ротацию.

"Нужно четко понимать, кто и как будет производить замену военнослужащих, которые уже практически 24 месяца находятся на линии фронта", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что пока не рассматривается мобилизация конкретно 500 000 человек и это не вопрос "одномоментного" доукомплектования — он будет происходить постепенно.

Кроме того, Подоляк вспомнил слова президента Владимира Зеленского во время видеообращения 8 февраля, в котором он объявил о назначении Сырского новым главкомом ВСУ.

Зеленский сказал: "Сейчас Силы обороны Украины – это почти миллион человек, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта так, как меньшинство, реально на передовой, реально воюет ".

По словам Подоляка, количество лиц, вовлеченных в боевые действия, составляет 200 000 – 300 000.

"Другие были очень далеко от войны, но они есть. Поэтому, мне кажется, одна из ключевых задач Сырского — именно провести аудит : где, как и кто находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество нужно", — отметил Подоляк .

Он подчеркнул, что мобилизация должна быть постоянной, но не сиюминутной, и Сырский должен определить, где и как будут использовать тех, кто уже мобилизован.

Ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 8 февраля, президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного. По словам главы государства, с этого дня к работе приступит новая команда во главе с экс-командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским.