"Мобілізували мільйон, а воюють 300 тисяч": Подоляк заявив, що від Сирського чекають "аудиту" армії

Одне з ключових завдань Сирського – саме провести аудит

Влада України очікує від нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського проведення "аудиту" військовослужбовців. Це пов'язано з тим, що з 1 млн мобілізованих у реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він назвав питання мобілізації "пробілом, який треба залагодити". А також додав, що військові мають пояснювати заплановані процедури проведення мобілізації, які потреби в армії необхідно закривати, як це відбуватиметься, як забезпечити ротацію.

"Треба чітко розуміти, хто і як проводитиме заміну військовослужбовців, які вже практично 24 місяці перебувають на лінії фронту", – сказав Подоляк.

Радник голови ОП наголосив на тому, що наразі не розглядається мобілізація конкретно 500 000 осіб і це не питання "одномоментного" доукомплектування – воно відбуватиметься поступово.

Окрім цього, Подоляк згадав слова президента Володимира Зеленського під час відеозвернення 8 лютого, у якому він оголосив про призначення Сирського новим головкомом ЗСУ.

Зеленський сказав: "Зараз Сили оборони України – це майже мільйон осіб, які були призвані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні більша частина з них не відчула фронту так, як меншість, яка реально на передовій, реально воює".

За словами Подоляка, кількість осіб, залучених до бойових дій, складає 200 000 – 300 000.

"Інші були дуже далеко від війни, але ж вони є. Тому, мені здається, одне з ключових завдань Сирського – саме провести аудит: де, як і хто перебуває. І після цього сказати, яка ще додаткова кількість потрібна", – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що мобілізація має бути постійною, але не одномоментною, і Сирський має визначити, де і як використовуватимуть тих, хто вже мобілізований.

Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 8 лютого, президент Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного. За словами глави держави, з цього дня до роботи приступить нова команда на чолі з екс-командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським.