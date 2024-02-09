ЗСУ без Залужного: що відомо про нове командування армії і які зміни воно принесе

Збройні сили України вже отримали нового головнокомандувача

У четвер, 8 лютого, увечорі президент Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного. За словами глави держави, з цього дня до роботи приступить нова команда на чолі з екс-командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським.

"Телеграф" з'ясовував, які зміни може принести з собою новопризначене керівництво і якими ризиками супроводжуватиметься масштабна кадрова перестановка в армії під час війни.

Станом на зараз вже відомо, що на керівні посади в армії розглядають бригадних генералів Андрія Гнатова, Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка та полковників Павла Палісу і Вадима Сухаревського.

За словами військового експерта Михайла Жирохова, попри брак досвіду керування великими угрупованнями, ці військові цілком можуть стати потужним осердям нової команди на чолі з генерал-полковником Сирським.

– Андрій Гнатов – екс-командир 36-ї бригади, Михайло Драпатий – бригадний генерал, який починав ще 2014 року з-під кордону, колишній командир 58-ї мотопіхотної бригади. Ігор Скибюк – командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, зараз заступник командувача Десантно-штурмових військ. Павло Паліса – командир 93-ї механізованої бригади, Вадим Сухаревський – це взагалі легенда. Він починав воювати ще зі Слов'янська у 2014-му. Зараз він у 59-й мотопіхотній бригаді, – каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Крім того, Михайло Жирохов зазначає: серед названих президентом прізвищ є мінімум дві людини з "команди" Залужного – Євген Мойсюк (екс-командувач Десантно-штурмових військ у 2019-2021 рр.) і Михайло Забродський (генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ 2015-2019 р., екс-заступник Валерія Залужного).

Враховуючи це, очікувати чогось кардинально нового у підході командування до ведення війни, як і погіршення ситуації на фронті саме у зв'язку з кадровою перестановкою, не варто, вважає експерт.

– Звісно, будуть зміни командування бригад, на рівні оперативно-тактичних угруповань, але я не думаю, що будуть різати "по живому". Щодо змін у тактиці і загальних підходах, прогнозувати складно, адже ця команда воювала разом із Валерієм Залужним з 2014-го року – протягом останніх 10 років. Це не найгірші кандидати, які могли б бути, – зазначає Михайло Жирохов.

Найбільшим ризиком у залученні нової команди до керівництва ЗСУ військовий експерт вважає брак у неї досвіду командування великими угрупованнями військ. Водночас про повну відсутність досвіду і "кабінетність" цих військових годі казати.

Зокрема, Михайло Драпатий і Андрій Гнатов брали участь в плануванні Херсонської операції, яка стала однією з найскладніших і найуспішніших за весь час повномасштабної війни.

– Водночас брати участь у плануванні і планувати самому – це дещо різні речі. Їх потрібно вчитися. Чи є в України час, щоб вони вчились? Не можу сказати. В будь-якому разі, армія – це єдиний організм з чіткою ієрархією. Військові звикли виконувати накази, не переводячи їх у площину особистостей.

Є наказ командувача і все. Полковник, майор, лейтенант, капітан – вони просто виконують ці накази, і навіть не завжди знають, ким вони підписані. В армії не може бути ситуації на кшталт: "Я не буду виконувати наказ Сирського, буду тільки Залужного", – каже експерт.

Звільнення головнокомандувача рівня Валерія Залужного у розпал повномасштабної війни – безперечно, ризиковане рішення з боку Володимира Зеленського. Хочеться вірити, що президент точно знає, що робить, передаючи захист держави у руки новопризначеної команди.