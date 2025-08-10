Росіяни скинули бомби на Запоріжжя: зруйновано відому будівлю (фото, відео)
У місті були прильоти у двох місцях
Російські окупанти завдали удару авіабомбами по Запоріжжю, через що було зруйновано автовокзал. Без постраждалих також не обійшлося.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму telegram-каналі. За його словами, відомо про 9 постраждалих, більшість із них перебувають у стані середньої тяжкості, але стан одного потерпілого оцінюється як тяжкий.
"Росіяни вдарили двома КАБами по Запоріжжю. Один із них — по території безпосередньо центрального автовокзалу. Зараз відомо про дев’ятьох постраждалих, перші люди вже надходять до лікарень"
За його словами, рятувальна операція продовжується, а під завалами все ще можуть перебувати люди. Другого удару було завдано по клініці Запорізького медичного університету, інформації про постраждалих звідти не надходило.
UPD: кількість постраждалих на вокзалі збільшилась до 12 осіб
У мережі також з’явилися відеозаписи з місця події, де показані перші хвилини після прильоту.
Обережно на відео є нецензурна лексика
Як повідомлялося раніше, вночі 10 серпня росіяни розбомбили дронами залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині. Постраждали й інші об’єкти, а у місті частково зникло світло. Місцеві канали повідомляли, що в місті вночі було чути щонайменше тридцять вибухів.