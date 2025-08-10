Рус

Росіяни скинули бомби на Запоріжжя: зруйновано відому будівлю (фото, відео)

Геннадій Лубенець
Запоріжжя після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА Новина оновлена 10 серпня 2025, 19:25
Запоріжжя після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

У місті були прильоти у двох місцях

Російські окупанти завдали удару авіабомбами по Запоріжжю, через що було зруйновано автовокзал. Без постраждалих також не обійшлося.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму telegram-каналі. За його словами, відомо про 9 постраждалих, більшість із них перебувають у стані середньої тяжкості, але стан одного потерпілого оцінюється як тяжкий.

"Росіяни вдарили двома КАБами по Запоріжжю. Один із них — по території безпосередньо центрального автовокзалу. Зараз відомо про дев’ятьох постраждалих, перші люди вже надходять до лікарень"

Іван Федоров

За його словами, рятувальна операція продовжується, а під завалами все ще можуть перебувати люди. Другого удару було завдано по клініці Запорізького медичного університету, інформації про постраждалих звідти не надходило.

UPD: кількість постраждалих на вокзалі збільшилась до 12 осіб

У мережі також з’явилися відеозаписи з місця події, де показані перші хвилини після прильоту.

Обережно на відео є нецензурна лексика

Обстріл Запоріжжя
Пошкоджена будівля
Обстріл Запоріжжя 10 серпня
На місце оперативно прибули медики
Запоріжжя після обстрілу 10 серпня
Декому знадобилася допомога

Як повідомлялося раніше, вночі 10 серпня росіяни розбомбили дронами залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині. Постраждали й інші об’єкти, а у місті частково зникло світло. Місцеві канали повідомляли, що в місті вночі було чути щонайменше тридцять вибухів.

