Росіяни скинули бомби на Запоріжжя: зруйновано відому будівлю (фото, відео)

У місті були прильоти у двох місцях

Російські окупанти завдали удару авіабомбами по Запоріжжю, через що було зруйновано автовокзал. Без постраждалих також не обійшлося.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму telegram-каналі. За його словами, відомо про 9 постраждалих, більшість із них перебувають у стані середньої тяжкості, але стан одного потерпілого оцінюється як тяжкий.

"Росіяни вдарили двома КАБами по Запоріжжю. Один із них — по території безпосередньо центрального автовокзалу. Зараз відомо про дев’ятьох постраждалих, перші люди вже надходять до лікарень" Іван Федоров

За його словами, рятувальна операція продовжується, а під завалами все ще можуть перебувати люди. Другого удару було завдано по клініці Запорізького медичного університету, інформації про постраждалих звідти не надходило.

UPD: кількість постраждалих на вокзалі збільшилась до 12 осіб

У мережі також з’явилися відеозаписи з місця події, де показані перші хвилини після прильоту.

Обережно на відео є нецензурна лексика

Пошкоджена будівля

На місце оперативно прибули медики

Декому знадобилася допомога

Як повідомлялося раніше, вночі 10 серпня росіяни розбомбили дронами залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині. Постраждали й інші об’єкти, а у місті частково зникло світло. Місцеві канали повідомляли, що в місті вночі було чути щонайменше тридцять вибухів.