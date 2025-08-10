Зникло світло, зруйновано вокзал: як виглядає Синельникове після атаки Росії (відео)
Потяги через цю станцію тепер не ходять
Вночі 10 серпня росіяни розбомбили дронами залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині. Постраждали й інші об’єкти, у місті також частково зникло світло.
Місцеві паблики повідомляють про 30 ударів. У мережі з’явилися фото та відео руйнувань. Також атаку прокоментував голова Дніпропетровської ОДА.
"Вночі росіяни атакували Синельниківщину БПЛА. У райцентрі сталося кілька загорянь. Там пошкоджено інфраструктуру. Руйнування є на транспортному підприємстві. Понівечено 2 приватні будинки", — пише Сергій Лисак.
Зазнала пошкоджень будівля магазину "Аврора". Там розбиті вітрини.
Як видно на кадрах, вокзал у Синельниковому перетворився на руїни. Потяги через цю станцію тепер не ходять. На щастя обійшлося без постраждалих.
Цієї ночі на Дніпропетровщині дісталося також Васильківській та Межевській громадам, де зруйновано адміністративні будинки та оселі.
Нікопольський район атакували fpv-дрони та важка артилерія. Попадання були по райцентру, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадам.
В області сталося кілька пожеж, які ліквідували співробітники ДСНС.
Загалом на Дніпропетровщині силам ППО вдалося знищити 21 безпілотник.
Нагадаємо, 9 серпня російські військові дроном атакували маршрутку в передмісті Херсона, яке знаходиться біля лінії фронту. Відомо про мінімум двох загиблих та шістнадцять поранених — у момент атаки всередині були пасажири.