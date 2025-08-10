Зникло світло, зруйновано вокзал: як виглядає Синельникове після атаки Росії (відео)

Потяги через цю станцію тепер не ходять

Вночі 10 серпня росіяни розбомбили дронами залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині. Постраждали й інші об’єкти, у місті також частково зникло світло.

Місцеві паблики повідомляють про 30 ударів. У мережі з’явилися фото та відео руйнувань. Також атаку прокоментував голова Дніпропетровської ОДА.

"Вночі росіяни атакували Синельниківщину БПЛА. У райцентрі сталося кілька загорянь. Там пошкоджено інфраструктуру. Руйнування є на транспортному підприємстві. Понівечено 2 приватні будинки", — пише Сергій Лисак.

Зазнала пошкоджень будівля магазину "Аврора". Там розбиті вітрини.

Магазин "Аврора" після атаки дронів

Як видно на кадрах, вокзал у Синельниковому перетворився на руїни. Потяги через цю станцію тепер не ходять. На щастя обійшлося без постраждалих.

Горить залізничний вокзал у Синельниковому

Руйнування на вокзалі в Синельниковому

Руйнування на вокзалі в Синельниковому

Цієї ночі на Дніпропетровщині дісталося також Васильківській та Межевській громадам, де зруйновано адміністративні будинки та оселі.

Нікопольський район атакували fpv-дрони та важка артилерія. Попадання були по райцентру, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадам.

В області сталося кілька пожеж, які ліквідували співробітники ДСНС.

Загалом на Дніпропетровщині силам ППО вдалося знищити 21 безпілотник.

Нагадаємо, 9 серпня російські військові дроном атакували маршрутку в передмісті Херсона, яке знаходиться біля лінії фронту. Відомо про мінімум двох загиблих та шістнадцять поранених — у момент атаки всередині були пасажири.