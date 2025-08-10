Пропал свет, разрушен вокзал: как выглядит Синельниково после атаки России (видео)

Поезда через эту станцию теперь не ходят

Ночью 10 августа россияне разбомбили дронами железнодорожный вокзал в Синельниково Днепропетровской области. Пострадали и другие объекты, в городе также частично пропал свет.

Местные паблики сообщают о 30 ударах. В сети появились фото и видео разрушений. Также атаку прокомментировал глава Днепропетровской ОГА.

"Ночью россияне атаковали Синельниковщину БПЛА. В райцентре произошло несколько возгораний. Там повреждена инфраструктура. Разрушения есть на транспортном предприятии. Изуродованы 2 частных дома", – пишет Сергей Лысак.

Получило повреждения здание магазина "Аврора". Там разбиты витрины.

Магазин "Аврора" после атаки дронов

Как видно на кадрах, вокзал в Синельниково превратился в руины. Поезда через эту станцию теперь не ходят. К счастью, обошлось без пострадавших.

Горит железнодорожный вокзал в Синельниково

Разрушения на вокзале в Синельниково

Разрушения на вокзале в Синельниково

Этой ночью на Днепропетровщине досталось также Васильковской и Межевской общинам, где разрушены административные здания и жилища.

Никопольский район атаковали fpv-дроны и тяжелая артиллерия. Попадания были по райцентру, Мировской, Марганецкой и Покровской общинам.

В области произошло несколько пожаров, которые ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Всего в Днепропетровской области силам ПВО удалось уничтожить 21 беспилотник.

Напомним, 9 августа российские военные дроном атаковали маршрутку в пригороде Херсона, который находится у линии фронта. Известно о минимум двух погибших и шестнадцати раненых — в момент атаки внутри были пассажиры.