Россияне запустили много дронов на Днепр: в городе слышны взрывы (видео)
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Россияне атаковали Днепр беспилотниками
На фоне разговоров о том, как Россия готова к прекращению огня в воздухе, в Днепре прогремела серия взрывов. Местные жители сообщают о налете БПЛА.
Согласно данным мониторинговых каналов, на 00:30 в районе Днепра было зафиксировано около десятка беспилотников. Всего же над Украиной их замечено больше 20.
По состоянию на 00:50 в сторону города двигалось еще пять дронов, сообщил "Николаевский Ванек". Он предупредил, что может быть слышна еще одна серия взрывов. По другой информации дроны двигаются в сторону Каменского.
О прилетах пока информации не поступало, а местных жителей призвали находиться в безопасных местах.
Как сообщалось ранее, россияне с утра в среду, 6 августа, атаковали Запорожский район, ударив авиационными бомбами по базе отдыха. Погибли двое людей, еще 12 травмированы, двое из них — дети.
Кроме того, 6 августа была совершена атака на украинскую газовую инфраструктуру в Одесской области. Мирные жители не пострадали, однако газотранспортной системе был нанесен значительный ущерб. В Украине после этого сообщили, что такие удары направлены на подрыв европейской энергетической независимости.