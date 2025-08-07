Россияне запустили много дронов на Днепр: в городе слышны взрывы (видео)

Россияне атаковали Днепр беспилотниками

На фоне разговоров о том, как Россия готова к прекращению огня в воздухе, в Днепре прогремела серия взрывов. Местные жители сообщают о налете БПЛА.

Согласно данным мониторинговых каналов, на 00:30 в районе Днепра было зафиксировано около десятка беспилотников. Всего же над Украиной их замечено больше 20.

По состоянию на 00:50 в сторону города двигалось еще пять дронов, сообщил "Николаевский Ванек". Он предупредил, что может быть слышна еще одна серия взрывов. По другой информации дроны двигаются в сторону Каменского.

О прилетах пока информации не поступало, а местных жителей призвали находиться в безопасных местах.

Дроны над Украиной

Ситуация по Украине

Как сообщалось ранее, россияне с утра в среду, 6 августа, атаковали Запорожский район, ударив авиационными бомбами по базе отдыха. Погибли двое людей, еще 12 травмированы, двое из них — дети.

Кроме того, 6 августа была совершена атака на украинскую газовую инфраструктуру в Одесской области. Мирные жители не пострадали, однако газотранспортной системе был нанесен значительный ущерб. В Украине после этого сообщили, что такие удары направлены на подрыв европейской энергетической независимости.