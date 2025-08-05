Лозовая пережила самую ужасную атаку с начала войны. Почему этот город не дает покоя России (фото и видео) - обновлено

Станция и ее инфраструктура повреждены

Лозовая в Харьковской области в ночь на вторник, 5 августа, подверглась самой массированной российской атаке с начала войны. Есть разрушения и раненые, среди которых двое детей. Под ударом находился железнодорожный вокзал, погиб работник.

Обновлено. В ГСЧС проинформировали, что из-за атаки РФ на Лозовую пострадали 10 человек. Под ударами оказались объекты транспортной инфраструктуры. Разрушения подверглись зданию, возникло шесть очагов пожаров.

Горели административное, производственное, складское и другие здания, а также крыша вокзала. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 45 спасателей, 13 единиц техники ГСЧС и пожарные поезда, — говорится в сообщении.

Так на утро выглядит вокзал

Возникли пожары

Повреждения существенные

Повреждено несколько зданий

Во время удара на станции был поезд

Об атаке сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский. В результате вражеских обстрелов в городе повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. Работают спасатели, медики, экстренная помощь.

Лозовая на карте

Часть города, в частности Авиловка, а также Екатериновский старостинский округ остается без света. Специалисты восстанавливают водоснабжение.

Над городом поднимается дым

Спасатели ликвидируют последствия обстрела

Под удар попал вокзал, погиб железнодорожник

В "Укрзализныце" проинформировали, что РФ нанесла массированный удар по железнодорожной инфраструктуре Лозовой. Поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры.

Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без жертв. Погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, - проинформировали в УЗ.

Объездным маршрутом следует поезд №66/65 —166/165 Умань — Черкассы — Харьков. Будут изменения и в движении других поездов краматорского направления — объезд под резервным тепловозом приведет к задержке в пределах часа. Пассажиров из/до Лозовой в поезда в Панютино будут доставлять автобусы. Следить за задержками можно по ссылке https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

Из-за последствий атаки отменены поезда

Как сообщила "Укрзализныця", по соображениям безопасности, 5 августа внесены временные изменения в курсирование пригородных поездов. По сообщению местных пабликов, временно закрыт железнодорожный вокзал. Два рейса отменены:

№6852 Дубово – Харьков-Пассажирский

№6414 Харьков – Пассажирский – Лозовая

Измененным маршрутом будут курсировать:

№6651/6573 Орелька — Полтава-Южная (вместо Лозовая — Полтава-Южная)

№6512 Лимановка – Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая – Харьков-Пассажирский)

Почему россияне атакуют город Лозовая

Лозовая – город в Украине, в южной части Харьковской области, центр одноименного района. Оно имеет особое значение как важный железнодорожный узел Украины. Город расположен на пересечении нескольких железнодорожных магистралей, что делает его стратегически важным транспортным центром.

Железнодорожная станция Лозовая

Лозовая является важным железнодорожным узлом, поэтому регулярно подвергается российским атакам в рамках стратегии уничтожения транспортной инфраструктуры Украины. Россияне с начала войны терроризируют город, который не смогли оккупировать.

Как сообщал "Телеграф", 4 августа Россия утром дважды ударила по Украине гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Взрывы раздались на Хмельнитчине, Староконстантинов.