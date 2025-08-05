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Лозова пережила найжахливішу атаку з початку війни. Чому це місто не дає спокою Росії (фото та відео) - оновлено

Автор
Олена Руденко
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Росіяни вдарили по вокзалу Новина оновлена 05 серпня 2025, 09:01
Росіяни вдарили по вокзалу. Фото Колаж "Телеграф"

Станцію та її інфраструктуру пошкоджено

Лозова у Харківській області в ніч на вівторок, 5 серпня, зазнала наймасованішої російської атаки з початку війни. Є руйнування та поранені, серед яких двоє дітей. Під ударом був залізничний вокзал, загинув працівник.

Оновлено. У ДСНС поінформували, що через атаку РФ на Лозову постраждало 10 людей, один чоловік загинув. Під ударами опинилися об’єкти транспортної інфраструктури. Руйнувань зазнали будівлі, виникло шість осередків пожеж.

Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників, 13 одиниці техніки ДСНС та пожежні потяги, — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ на місто Лозова 5.08.2025
Будівлю вокзалу пошкоджено
Наслідки удару РФ по вокзалу у місті Лозова 5.08.2025
Руйнувань зазнали й інші будівлі
Наслідки атаки Росії на місто Лозова 5.08.2025
Пошкодження суттєві
Росія вдарила по вокзалу у Лозовій 5 серпня 2025
Виникли пожежі
РФ атакувала вокзал у місті Лозова на Харківщині
Під час удару на станції був поїзд

Про атаку повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога.

Лозова, Харківська область, карта
Лозова на карті

Частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ, залишається без світла. Фахівці відновлюють водопостачання.

Наслідки атаки на Лозову 05.08.2025
Над містом здіймається дим
Лозова після атаки РФ 5 серпня 2025
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу

Під удар потрапив вокзал, загинув залізничник

В "Укрзалізниці" поінформували, що РФ завдала масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозової. Пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури.

Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без жертв. Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, — поінформували в УЗ.

Об'їзним маршрутом прямує поїзд №66/65 —166/165 Умань — Черкаси — Харків. Будуть зміни й у русі інших поїздів краматорського напрямку — обʼїзд під резервним тепловозом спричинить затримку в межах години. Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси. Слідкувати за затримками можна за посиланням https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

Через наслідки атаки скасовані поїзди

Як повідомила "Укрзалізниця", з безпекових міркувань, 5 серпня внесено тимчасові зміни в курсування приміських поїздів. За повідомлення місцевих пабликів, тимчасово закритий залізничний вокзал. Два рейси скасовано:

  • №6852 Дубово – Харків-Пасажирський
  • №6414 Харків — Пасажирський – Лозова

Зміненим маршрутом курсуватимуть:

  • №6651/6573 Орілька — Полтава-Південна (замість Лозова — Полтава-Південна)
  • №6512 Лиманівка – Харків-Пасажирський (замість Лозова — Харків-Пасажирський)

Чому росіяни атакують місто Лозова

Лозова — місто в Україні, у південній частині Харківської області, центр однойменного району. Воно має особливе значення як важливий залізничний вузол України. Місто розташоване на перетині кількох залізничних магістралей, що робить його стратегічно важливим транспортним центром.

Лозова, вокзал
Залізнична станція Лозова

Лозова є важливим залізничним вузлом, тому регулярно зазнає російських атак у межах стратегії знищення транспортної інфраструктури України. Росіяни з початку війни тероризують місто, яке не змогли окупувати.

Як повідомляв "Телеграф", 4 серпня Росія зранку двічі вдарила по Україні гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Вибухи пролунали на Хмельниччині, Старокостянтинів.

Теги:
#Харківська область #Вокзал #Лозова #Атака