Лозова пережила найжахливішу атаку з початку війни. Чому це місто не дає спокою Росії (фото та відео) - оновлено

Станцію та її інфраструктуру пошкоджено

Лозова у Харківській області в ніч на вівторок, 5 серпня, зазнала наймасованішої російської атаки з початку війни. Є руйнування та поранені, серед яких двоє дітей. Під ударом був залізничний вокзал, загинув працівник.

Оновлено. У ДСНС поінформували, що через атаку РФ на Лозову постраждало 10 людей, один чоловік загинув. Під ударами опинилися об’єкти транспортної інфраструктури. Руйнувань зазнали будівлі, виникло шість осередків пожеж.

Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників, 13 одиниці техніки ДСНС та пожежні потяги, — йдеться у повідомленні.

Будівлю вокзалу пошкоджено

Руйнувань зазнали й інші будівлі

Пошкодження суттєві

Виникли пожежі

Під час удару на станції був поїзд

Про атаку повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога.

Лозова на карті

Частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ, залишається без світла. Фахівці відновлюють водопостачання.

Над містом здіймається дим

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу

Під удар потрапив вокзал, загинув залізничник

В "Укрзалізниці" поінформували, що РФ завдала масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозової. Пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури.

Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без жертв. Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, — поінформували в УЗ.

Об'їзним маршрутом прямує поїзд №66/65 —166/165 Умань — Черкаси — Харків. Будуть зміни й у русі інших поїздів краматорського напрямку — обʼїзд під резервним тепловозом спричинить затримку в межах години. Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси. Слідкувати за затримками можна за посиланням https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

Через наслідки атаки скасовані поїзди

Як повідомила "Укрзалізниця", з безпекових міркувань, 5 серпня внесено тимчасові зміни в курсування приміських поїздів. За повідомлення місцевих пабликів, тимчасово закритий залізничний вокзал. Два рейси скасовано:

№6852 Дубово – Харків-Пасажирський

№6414 Харків — Пасажирський – Лозова

Зміненим маршрутом курсуватимуть:

№6651/6573 Орілька — Полтава-Південна (замість Лозова — Полтава-Південна)

№6512 Лиманівка – Харків-Пасажирський (замість Лозова — Харків-Пасажирський)

Чому росіяни атакують місто Лозова

Лозова — місто в Україні, у південній частині Харківської області, центр однойменного району. Воно має особливе значення як важливий залізничний вузол України. Місто розташоване на перетині кількох залізничних магістралей, що робить його стратегічно важливим транспортним центром.

Залізнична станція Лозова

Лозова є важливим залізничним вузлом, тому регулярно зазнає російських атак у межах стратегії знищення транспортної інфраструктури України. Росіяни з початку війни тероризують місто, яке не змогли окупувати.

Як повідомляв "Телеграф", 4 серпня Росія зранку двічі вдарила по Україні гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Вибухи пролунали на Хмельниччині, Старокостянтинів.