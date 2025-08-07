Росіяни запустили багато дронів на Дніпро: у місті чути вибухи (відео)

Росіяни атакували Дніпро безпілотниками

На тлі розмов про те, як Росія готова до припинення вогню у повітрі, у Дніпрі пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про наліт БПЛА.

За даними моніторингових каналів, о 00:30 у районі Дніпра було зафіксовано близько десятка безпілотників. Загалом над Україною їх помічено понад 20.

Станом на 00:50 у бік міста рухалося ще п’ять дронів, повідомив "Миколаївський Ваньок". Він попередив, що може бути чути ще одну серію вибухів. За іншою інформацією дрони рухаються у бік Кам’янського.

Про прильоти поки що інформації не надходило, а місцевих жителів закликали перебувати в безпечних місцях.

Дрони над Україною

Ситуація по Україні

Як повідомлялося раніше, росіяни зранку в середу, 6 серпня, атакували Запорізький район, вдаривши авіаційними бомбами на базі відпочинку. Загинуло двоє людей, ще 12 травмовано, двоє з них – діти.

Крім того, 6 серпня було здійснено атаку на українську газову інфраструктуру в Одеській області. Мирні жителі не постраждали, проте газотранспортній системі було завдано значної шкоди. В Україні після цього повідомили, що такі удари спрямовані на підрив європейської енергетичної незалежності.