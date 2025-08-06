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Росія вдарила по базі відпочинку під Запоріжжям: є загиблі, постраждали діти (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Наслідки атаки Новина оновлена 06 серпня 2025, 10:12
Наслідки атаки. Фото Колаж "Телеграф"

РФ скинула авіабомби рано вранці

Росіяни зранку у середу, 6 серпня, атакували Запорізький район, вдаривши ФАБами (фугасна авіаційна бомба) по базі відпочинку. Загинуло двоє людей, ще 12 травмовано, двоє з них — діти.

Дев'ятеро людей госпіталізовано, повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Одна дитина — у тяжкому стані. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога

Постраждалі через обстріл бази відпочинку на Запоріжжі 6.08.2025
На місце оперативно прибули рятувальники
Рятувалники на місці атаки РФ у Запорізькій області 6.08.2025
Всім постраждалим надають допомогу

У ДСНС показали фото з місця російської атаки. Попередньо Росія завдала чотири авіаудари по базі відпочинку в одному з населених пунктів Запорізького району. Ворог скинув авіабомби на базу відпочинку у проміжку часу з 5:55 по 6:10. Більшість людей в цей час спали.

Рятувальники транспортували травмованих і передали бригадам екстреної медичної допомоги, крім цього провели евакуацію з осередків небезпеки. Надзвичайники ліквідовують загоряння надвірної споруди, автомобілів та п’яти осередків горіння відкритої території. Пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку, — розповіли рятувальники

Наслідки авіаудару РФ по базі відпочинку на Запоріжжі
Зруйновано 9 будиночків
Від удару РФ по базу відпочинку на Запоріжжі постраждали діти
Люди були там з дітьми
Зруйнована російським ударом база відпочинку на Запоріжжі
Руйнування значні
Пожежа через атаку РФ на Запоріжжі
Виникли пожежі

Атаки РФ на Запорізьку область 5 серпня — наслідки

Росія атакує область щодня. Впродовж минулої доби, 5 серпня, окупанти завдали 567 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей загинули — 60-річний та 49-річний чоловіки у місті Степногірськ. Ще троє дістали поранень поранені внаслідок атаки на Запорізький та Василівський райони. Надійшло 15 повідомлень про руйнування квартир, нежитлових будівель, приватних будинків, складських приміщень, сільгосптехніки.

Як повідомляв "Телеграф", місто Лозова у Харківській області в ніч на вівторок, 5 серпня, зазнала наймасованішої російської атаки з початку війни. Є руйнування та поранені, серед яких двоє дітей. Під ударом був залізничний вокзал, загинув працівник.

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#Запорізька область #Постраждалі #Атака