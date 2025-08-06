Росія вдарила по базі відпочинку під Запоріжжям: є загиблі, постраждали діти (фото)

РФ скинула авіабомби рано вранці

Росіяни зранку у середу, 6 серпня, атакували Запорізький район, вдаривши ФАБами (фугасна авіаційна бомба) по базі відпочинку. Загинуло двоє людей, ще 12 травмовано, двоє з них — діти.

Дев'ятеро людей госпіталізовано, повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Одна дитина — у тяжкому стані. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога

На місце оперативно прибули рятувальники

Всім постраждалим надають допомогу

У ДСНС показали фото з місця російської атаки. Попередньо Росія завдала чотири авіаудари по базі відпочинку в одному з населених пунктів Запорізького району. Ворог скинув авіабомби на базу відпочинку у проміжку часу з 5:55 по 6:10. Більшість людей в цей час спали.

Рятувальники транспортували травмованих і передали бригадам екстреної медичної допомоги, крім цього провели евакуацію з осередків небезпеки. Надзвичайники ліквідовують загоряння надвірної споруди, автомобілів та п’яти осередків горіння відкритої території. Пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку, — розповіли рятувальники

Зруйновано 9 будиночків

Люди були там з дітьми

Руйнування значні

Виникли пожежі

Атаки РФ на Запорізьку область 5 серпня — наслідки

Росія атакує область щодня. Впродовж минулої доби, 5 серпня, окупанти завдали 567 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей загинули — 60-річний та 49-річний чоловіки у місті Степногірськ. Ще троє дістали поранень поранені внаслідок атаки на Запорізький та Василівський райони. Надійшло 15 повідомлень про руйнування квартир, нежитлових будівель, приватних будинків, складських приміщень, сільгосптехніки.

Як повідомляв "Телеграф", місто Лозова у Харківській області в ніч на вівторок, 5 серпня, зазнала наймасованішої російської атаки з початку війни. Є руйнування та поранені, серед яких двоє дітей. Під ударом був залізничний вокзал, загинув працівник.