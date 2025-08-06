Россия ударила по базе отдыха под Запорожьем: есть погибшие, пострадали дети (фото)

РФ сбросила авиабомбы рано утром

Россияне с утра в среду, 6 августа, атаковали Запорожский район, ударив ФАБами (фугасная авиационная бомба) по базе отдыха. Погибли двое людей, еще 12 травмированы, двое из них — дети.

Девять человек госпитализированы, сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Один ребенок – в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь

На место оперативно прибыли спасатели

Всем пострадавшим оказывают помощь

В ГСЧС показали фото с места российской атаки. Предварительно Россия нанесла четыре авиаудара по базе отдыха в одном из населенных пунктов Запорожского района. Враг сбросил авиабомбы на базу отдыха в промежутке времени с 5:55 до 6:10. Большинство людей в это время спали.

Спасатели транспортировали травмированных и передали бригадам экстренной медицинской помощи, кроме этого провели эвакуацию из ячеек опасности. Чрезвычайники ликвидируют возгорание сооружения, автомобилей и пяти очагов горения открытой территории. Повреждено 9 одноэтажных домиков для отдыха, — рассказали спасатели

Разрушены 9 домиков

Люди были там с детьми

Разрушения значительные

Возникли пожары

Атаки РФ на Запорожскую область 5 августа

Россия атакует область каждый день. За прошедшие сутки, 5 августа, оккупанты нанесли 567 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Два человека погибли — 60-летний и 49-летний мужчины в городе Степногорск. Еще трое получили ранения ранены в результате атаки на Запорожский и Васильевский районы. Поступило 15 сообщений о разрушении квартир, нежилых построек, частных домов, складских помещений, сельхозтехники.

Как сообщал "Телеграф", город Лозовая в Харьковской области в ночь на вторник, 5 августа, подвергся самой массированной российской атаке с начала войны. Есть разрушения и раненые, среди которых двое детей. Под ударом находился железнодорожный вокзал, погиб работник.