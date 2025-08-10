Россияне сбросили бомбы на Запорожье: разрушено известное здание (фото, видео)

В городе были прилеты в двух местах

Российские оккупанты нанесли удар авиабомбой по Запорожью, из-за чего был разрушен автовокзал. Без пострадавших тоже не обошлось.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем telegram-канале. По его словам, известно о 9 пострадавших, большинство из них находятся в состоянии средней тяжести, но состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

"Россияне ударили двумя КАБами по Запорожью. Один из них — по территории непосредственно центрального автовокзала. Сейчас известно о девяти пострадавших, первые люди уже поступают в больницы" Иван Федоров

По его словам, спасательная операция продолжается, а под завалами все еще могут находиться люди. Второй удар был нанесен по клинике Запорожского медицинского университета, информации о пострадавших оттуда не поступало.

UPD: Количество пострадавших на вокзале увеличилось до 19 человек

В сети также появились видеозаписи с места происшествия, на которых показаны первые минуты после прилета.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика

Поврежденное здание

На место оперативно прибыли медики

Некоторым понадобилась помощь

Как сообщалось ранее, ночью 10 августа россияне разбомбили дронами железнодорожный вокзал в Синельниково Днепропетровской области. Пострадали и другие объекты, а в городе частично пропал свет. Местные каналы сообщали, что в городе ночью было слышно не менее тридцати взрывов.