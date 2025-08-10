Россияне сбросили бомбы на Запорожье: разрушено известное здание (фото, видео)
В городе были прилеты в двух местах
Российские оккупанты нанесли удар авиабомбой по Запорожью, из-за чего был разрушен автовокзал. Без пострадавших тоже не обошлось.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем telegram-канале. По его словам, известно о 9 пострадавших, большинство из них находятся в состоянии средней тяжести, но состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.
"Россияне ударили двумя КАБами по Запорожью. Один из них — по территории непосредственно центрального автовокзала. Сейчас известно о девяти пострадавших, первые люди уже поступают в больницы"
По его словам, спасательная операция продолжается, а под завалами все еще могут находиться люди. Второй удар был нанесен по клинике Запорожского медицинского университета, информации о пострадавших оттуда не поступало.
UPD: Количество пострадавших на вокзале увеличилось до 19 человек
В сети также появились видеозаписи с места происшествия, на которых показаны первые минуты после прилета.
Осторожно, на видео есть нецензурная лексика
Как сообщалось ранее, ночью 10 августа россияне разбомбили дронами железнодорожный вокзал в Синельниково Днепропетровской области. Пострадали и другие объекты, а в городе частично пропал свет. Местные каналы сообщали, что в городе ночью было слышно не менее тридцати взрывов.