Дебати влади стосовно мобілізації і про те, наскільки країна має її посилити, розлютила солдатів на передовій

Українські піхотні підрозділи на передовій повідомляють про гостру нестачу солдатів. Це призводить до виснаження та зниження морального духу бійців на передовій.

Простежується нова небезпечна динаміка для Києва за два роки після початку виснажливої кровопролитної війни з Росією. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що журналісти WP поспілкувалися майже з дюжиною солдатів та командирів. Всі вони, нібито, скаржилися на нестачу особового складу і казали, що це є найсерйознішою проблемою на даний момент. Адже окупанти продовжують наступати.

Видання стверджує, що за словами командира одного з батальонов механізованої бригади, яка воює на сході України, наразі його підрозділ налічує менше ніж 40 піхотинців. При тому, що повністю укомплектований батальон повинен складатися з більше ніж 200 осіб. На таку ситуацію поскаржився виданню ще один комбат.

The Washington Post зазначає, що солдати розмовляли з журналістами на умовах анонімності. Вони, нібито, не були уповноважені виступати публічно та можуть зіткнутися з відплатою за свої коментарі.

У статті наголошується, що повідомлення про гостру нестачу людського ресурсу на фронті почали надходити саме в той час, коли президент Володимир Зеленський готується змінити головнокомандувача Валерія Залужного. Видання акцентує на тому, що одна з головних розбіжностей між українським лідером та генералом, нібито, полягає в тому, скільки нових солдатів Україні потрібно мобілізувати.

Інсайдери розповіли, що Залужний запропонував мобілізувати близько 500 тисяч людей. Однак Зеленський вважає таку кількість недоцільною через дефіцит форми, зброї, навчальних приміщень та потенційних проблем, пов’язаних з мобілізацією.

Водночас, глава держави публічно заявив, що Україні не вистачає коштів для виплат такої кількості призовників.

WP пише, що фінансова допомога західних партнерів не може бути використана для виплати зарплат солдатам, а бюджет України вже й так перебуває під тиском. При цьому США все ще гальмують вирішення питання щодо виділення фінансування Києву. У Сенаті США провалили голосування із цього приводу.

У статті стверджується, що дебати, які тривають у Києві, стосовно мобілізації і про те, до якої міри країна повинна її посилити, розлютили солдатів на передовій. Військовий, який розмовляв із журналістом на умовах анонімності, розповів, що за останні п’ять місяців до його батальйону було відправлено лише п’ять осіб. Це без урахування хлопців, які повернулися після поранень. Новобранці, нібито, погано навчені. Від них мало користі на полі бою.

Крім того, солдати нібито визнали, що влада погано пояснила громадськості, чому необхідно відправляти більше людей на фронт.

Тим часом, український парламент перебуває в процесі доопрацювання нового законопроекту про мобілізацію, який знизить мінімальний призовний вік з 27 до 25 років. Його вже прийняли у першому читанні.

Раніше "Телеграф" писав, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав пункти законопроекту про посилення мобілізації, які доопрацьовуватимуться до другого читання. Він зазначив, що "питання до нього є у всіх" і пообіцяв, що блокування рахунків ухилістів точно не буде підтримано.