50 тисяч — за півтора року з кулеметом на передовій: суд оцінив незаконну мобілізацію студента

Хлопця без військового досвіду відправили на передову, позбавивши можливості навчатися й підтримувати маму.

Півтора року знадобилось харків'янину, щоб через суд домогтися звільнення з армії. Попри непризовний вік і статус студента хлопець був мобілізований ще на початку повномасштабного вторгнення РФ і направлений у бойову частину. Нині він знову став цивільним і після фронту намагається відновитися у виші.

Про те, наскільки непросто довести незаконність дій терцентрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК), і недоліки нового закону про мобілізацію "Телеграф" поспілкувався з адвокатом громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) в місті Чугуїв Романом Лихачовим.

Мобілізація одним днем прямо з вокзалу

Боротьба за тоді ще 19-річного Максима (прізвище молодий чоловік розголошувати не хоче, як і відмовляється від спілкування з журналістами через складний психологічний стан — Ред.) — жителя Харкова, який евакуювався на Закарпаття з мамою — почалася ще навесні 2022 року. В один з березневих днів прямо на вокзалі в Ужгороді його зупинили представники місцевого ТЦК і оперативно відправили на службу.

— Хлопець на той момент був студентом денної форми навчання одного з вищих навчальних закладів Харкова, тобто за законом не мав бути мобілізований, — розповів обставини справи Роман Лихачов. — Так само як і з огляду на свій вік. Але попри це Максим у супроводі поліції був доправлений у ТЦК, внесений у список військовозобов'язаних, і його документи передали у військову частину. Все це відбулось фактично за один день, навіть без медичного огляду. Права обрати, де і ким служити йому не надали, він пройшов, скажімо так, формальне навчання і був призначений кулеметником. Воював під Бахмутом, також брав участь в Харківській операції.

Юрист додає, що навіть попри незаконні дії ТЦК з мобілізації, військові частини не можуть самостійно звільнити навіть тих бійців, які мають право на відстрочку. Домогтися цього можна лише в судовому порядку. Саме так був змушений діяти й Максим за допомогою громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини в Чугуєві.

Максим брав участь у боях на гарячому напрямку - під Бахмутом.

— Під час судового розгляду справи терцентр комплектування дотримувався версії, що Максим нібито сам просив, щоб його мобілізували, — каже Роман. — На підтвердження навіть надали копію відповідної заяви, датованої 4 березня. Але на той момент мій підзахисний вже був у військовій частині, відповідний наказ ТЦК видав 2 березня.

Я наполягав на наданні оригіналу, бо були сумніви щодо справжності підпису, але цього зроблено так і не було. Навіть коли суд першої інстанції виніс рішення на користь Максима, відповідачі, а крім терцентру комплектування це була і військова частина, його оскаржили. Відповідно, ми були змушені пройти ще апеляцію, і вже за її рішенням у мого підзахисного з’явилась можливість звільнитися з лав ЗСУ.

Крім того, за рішенням суду Максиму мають виплати компенсацію у розмірі 50 тис. гривень. Загалом — це була більше формальність, бо ми розуміємо, що стягнути гроші з держави майже нереально. Але нам важливо було показати, що за незаконну мобілізацію і те, що молодого хлопця без досвіду відправили на передову, позбавивши можливості навчатися й підтримувати маму, має бути хоч якась відповідальність. Але, на жаль, по факту саме працівники Ужгородського військкомату жодним чином не будуть покарані, — додав юрист.

За словами Романа Лихачова, випадок з Максимом — не єдиний в його практиці. Наприклад, через суд він допомагав добитися звільнення ще одному студенту — хлопця з Одещини ТЦК-шники також зустріли на вокзалі й оперативно відправили служити. Але у його випадку Феміда стала на бік військових.

— Казати, що у нас не забирають в армію чоловіків з 19 до 27 років, і всі у цьому віці приходять до ТЦК добровільно, буде неправдою, — каже адвокат. — І навіть якщо це студенти денної форми навчання, які мають право на відстрочку, вони також, як бачимо, можуть бути мобілізовані. Терцентри комплектування наполягають, що не зобов'язані перевіряти, навчається людина у виші чи ні. І позиція судів, які розглядають потім такі справи: людина мусить довести, що подавала ТЦК документ, який підтверджує надання їй відстрочки.

Не тільки на вокзалі, а у й спортзалах Ужгорода можна натрапити на працівників ТЦК.

У мене ще був випадок, коли чоловік прослужив всього 14 днів. Його у Львові забрали також з вулиці, а він має дружину з інвалідністю, відповідно, не підлягав призову. В ТЦК він намагався подати відповідні документи, але їх не прийняли, сказали, от ви пройдіть спочатку військово-лікарську комісію, а ми потім дамо вам відстрочку.

Він це зробив, але його одразу відправили до навчального центру і вже звідти все ж таки звільнили після втручання юриста через два тижні. На моє запитання до терцентру комплектування, для чого мобілізувати людей, які можуть бути згодом звільнені, вони зізнається: у нас свої показники, у війська — свої. Тобто їм головне виконати план по мобілізованих, а хто з них реально буде служити, їм нецікаво, — додає Роман Лихачов.

Суди завалені справами про звільнення із ЗСУ

Юрист також прогнозує, що випадків порушень під час мобілізації не буде менше. Одна з причин — для підтвердження права на відстрочку потрібно звертатися до ТЦК, але зробити це через велику кількість звернень — ще той квест.

— За законом всі люди, які мають право на відстрочку, повинні зібрати і засвідчити нотаріально документи, а потім разом з обґрунтованою заявою подати їх до ТЦК, — уточнює Роман. — Далі їх мають розглянути й видати довідку, що підтверджує право на відстрочку із зазначенням терміну її дії (також є варіант внесення відповідних записів у військово-облікові документи. — Ред.).

Так має виглядати довідка, що підтверджує право на відстрочку від мобілізації.

Зараз терцентри комплектування видають її "по-модному" — в основному на місяць. Днями мені телефонував чоловік, у якого дитина має інвалідність, і розповів, що йому ТЦК дав довідку саме на такий період. Тобто за 30 днів йому потрібно знову туди звернутися, знову відстояти кількаденну чергу. А це унеможливлює виїзд за кордон на лікування.

Якби був зроблений єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних, людина могла б "підтягнути" всі документи й за добу отримати через "Дію" підтвердження надання відстрочки. І жодних проблем! Але ні, чоловіки мають відвідувати терцентри комплектування особисто і навіть якщо передають весь пакет документів поштою, все одно отримують запрошення з'явитися до ТЦК. І тому зростатимуть і без того чималі черги. Адже на сьогодні терцентри комплектування виконують безліч функцій, окрім мобілізаційних заходів. Займаються і соціальним захистом ветеранів війни, і похованнями загиблих бійців, і пенсіями військовослужбовців. І з тими штатами, які зараз є у ТЦК, справлятися з цим навантаженням нереально, — зазначає Роман Лихачов.

Ще один момент, який ускладнює ситуацію з отриманням відстрочок — обов'язкове проходження військово-лікарської комісії. До речі, робити це потрібно лише після реєстрації відповідної заяви в терцентрі комплектування.

— Це так "чудово" прописаний новий закон про мобілізацію, — каже Роман. — І до того з ВЛК постійно виникали проблеми навіть у військових, а тут додадуться ще сотні тисяч цивільних. Дайте їм можливість пройти медогляд без направлення і в будь-якій лікарні, завантажити отримані висновки в реєстр і закрити питання. Є прості технічні рішення, які могли б спростити процедуру, але на кінець другого року війни ми так і не можемо їх застосовувати. І без них не працюватимуть ті законодавчі ініціативи, які сьогодні приймаються.

Військові постійно скаржаться на черги на ВЛК, де днями мають стояти навіть поранені.

Адвокат також зазначає, що суди зараз мають на розгляді значну кількість справ за позовами через відмову військових частин у звільненні через сімейні чи інші обставини, передбачені законом, або не-розгляд відповідних рапортів, які подають через ТЦК, або доведення невинуватості в ухиленні від мобілізації.

— Наприклад, у Львівський окружний адмінсуд торік надійшло 30 тис. справ, а там працює всього 20 суддів. Тобто на кожного припадає по 1500 справ. При таких цифрах витримати встановлені законом строки, проблематично. Зокрема, справа по суті має бути розглянута протягом 30 днів від початку розгляду, а це має відбутися не пізніше ніж через 60 днів з дня відкриття провадження у справі, — говорить Роман Лихачов.

Натомість ми маємо справи, які затягуються на місяці, а іноді рік і більше, як це було у випадку Максима, — продовжує юрист. — І весь цей час його життя було під загрозою, бо він був на передовій. І в такій же ситуації перебувають й інші — всі, хто стикнувся б бездіяльністю чи протиправною діяльністю ТЦК і військових частин. А поки триває судова тяганина, люди продовжують перебувати на фронті, виконувати завдання і можуть просто не дочекатися справедливого рішення.

При підготовці матеріалу "Телеграф" звернувся по коментар до Ужгородського РТЦК та СП, щоб почути точки зору його керівництва на ситуацію з незаконною мобілізацією студента і дізнатися, чи поніс за неї хтось покарання. Але поки запит залишився без відповіді.

Як повідомлялось раніше, українське законодавство не містить заборону вручати повістки на вулиці. Але від її отримання можна відмовитися, про це має бути укладений акт, і в подальшому це може бути розцінене як ухиляння від мобілізації.