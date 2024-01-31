Демобілізація, відпустки і звільнення: що пропонують у новому законі про мобілізацію

Нардепи переглянули підхід до найгостріших питань

У вівторок, 30 січня, на сайті Верховної Ради України з'явився новий закон про мобілізацію. У доопрацьованій версії були змінені положення про відпустки для військовослужбовців, підстави для звільнення з армії та можливість демобілізації під час дії воєнного стану.

Зокрема, якщо нова редакція буде ухвалена, військові матимуть право на щорічну відпустку тривалістю не менше 15 днів, при чому використати її можна буде як за один раз, так і розбивши на частини.

Бійці, які вирішать продовжити службу в ЗСУ після звільнення з полону, зможуть розраховувати на 90 днів відпочинку перед поверненням на фронт.

Звільнитися зі служби під час дії воєнного стану можна буде:

у зв’язку із закінченням строку служби (36 місяців безперервної служби);

протягом 1 місяця з дати подачі військовим рапорту;

за наявності інвалідності;

у зв’язку зі звільненням з полону;

у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів — у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу);

у зв’язку з обранням народним депутатом України, депутатом ВР АРК;

у зв’язку із призначенням (обранням) на посаду судді (в тому числі КСУ), члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя;

у зв’язку з вагітністю (для жінок-військових);

у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

одному із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

маючи на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років (у разі відсутності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці);

військовослужбовцям, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;

усиновлювачам, на утриманні яких перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленого батьківського піклування, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

у разі утримання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років або повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи;

у разі виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі захворювання (є перелік);

за необхідності здійснювати постійний догляд за членом сім’ї (батьки, діти, чоловік-дружина) у яких 1 або 2 група інвалідності;

за необхідністю здійснення опіки над особою, визнаною судом недієздатною;

якщо близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі у відсічі російській агресії з 2014 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, як затримка з ухваленням закону б’є по армії.