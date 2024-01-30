На жінок чекає мобілізація? Що передбачає для українок новий законопроєкт уряду

Що зміниться для українок

Кабінет міністрів передав до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, в якому зазначено, за яких умов жінок братимуть до ЗСУ та закликатимуть на службу.

Як йдеться у тексті документа на сайті парламенту, загалом для українок особливих змін не передбачено, а обов’язковий військовий облік буде лише для деяких категорій жінок.

Зокрема, обов’язкова постановка на військовий облік торкнеться придатних до проходження служби жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту.

Щодо жінок, які мають спеціалізацію чи професію, що має військово-обліковий аналог у переліку спеціалізацій, затвердженого Міноборони, то вони можуть стати на військовий облік лише у добровільному порядку.

Слід зазначити, що це положення вже діють у поточному законодавстві. Єдина зміна, яка передбачена у новому документі, полягає в тому, що жінки, які вже стоять на військовому обліку, тепер зможуть залучатися на службу у воєнний час лише у добровільному порядку.

Раніше Телеграф розповідав, що ВРУ запропонувала переглянути усі довідки про відстрочку від мобілізації. Нардеп нагадав, що ЗСУ потребують додаткових сил.