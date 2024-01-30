Зменшення призовного віку та демобілізація: на що чекати українцям від нового закону про мобілізацію

Повістки українцям будуть вручати не лише особисто в руки, а й онлайн

На сайті ВРУ опублікували повний текст нового законопроєкту про мобілізацію в Україні. Для військовозобов'язаних буде створено електронний кабінет, а термін служби в період воєнного стану буде складати не більше трьох років.

"Телеграф" зібрав ключові нововведення, які пропонується ввести в Україні за новим законопроєктом про мобілізацію. З повним текстом нового документу можна ознайомитися на сайті ВРУ.

Отже, що зміниться в Україні після прийняття нового законопроєкту про мобілізацію:

призовний вік зменшать з 27 до 25 років;

військовий облік введуть для усіх громадян України;

демобілізація через 36 місяців, але звільнення відбувається у строки, які визначає Ставка головнокомандувача;

демобілізація строковиків через 210 днів після прийняття закону і відстрочка від мобілізації — 6 місяців;

накладення обмежень на ухилянтів через суд. Мається на увазі арешт банківських рахунків та інших цінностей, які зберігаються в банках; обмеження виїзду за кордон та обмеження прав на керування автомобілем;

буде створений електронний кабінет військовозобов'язаного, призовника та резервіста — саме туди будуть надсилати електронні повістки. Днем вручення повістки буде вважатися день, коли військовозобов'язаний отримав її особисто в руки під підпис, або до ТЦК надійшло повідомлення про те, що повістка доставлена до електронного кабінету призовника;

полонені — мають право не проходити військову службу після звільнення з полону (можуть проходити службу за власною згодою);

люди з інвалідністю повторно проходитимуть комісію;

обмежено придатні — проходять перевірку протягом 9 місяців і потім визначаються або придатними, або непридатними;

ті, хто засуджені на умовний термін — можуть за бажанням мобілізуватись;

всі громадяни віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку (чи зняті з нього), повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ.

Також у новому законопроєкті чітко прописані категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу. До них віднесли:

чоловіків та жінок, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, крім тих, які мають заборгованість зі сплати елементів;

чоловіків та жінок, які мають неповнолітню дитину, але другий з батьків помер/позбавлений прав/визнаний зниклим безвісти.

При цьому з нового законопроєкту виключена норма захисту від призову для тих, хто мають дружину (чоловіка), чи батьків з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи не мають інших працездатних членів родини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ВРУ запропонувала переглянути всі довідки про відстрочку від мобілізації. Нардеп нагадав, що ЗСУ потребують додаткових сил.