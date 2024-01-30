Электронные повестки, ограничения для уклонистов и многое другое: чего ждать украинцам от нового закона о мобилизации

Повестки украинцам будут вручать не только лично в руки, но и онлайн

На сайте ВРУ был опубликован полный текст нового законопроекта о мобилизации в Украине. Для военнообязанных будет создан электронный кабинет, а срок службы в период военного положения будет составлять не больше трех лет.

Телеграф собрал ключевые нововведения, которые предлагается ввести в Украине по новому законопроекту о мобилизации. С полным текстом нового документа можно ознакомиться на сайте ВРУ.

Итак, что изменится в Украине после принятия нового законопроекта о мобилизации:

призывной возраст уменьшат с 27 до 25 лет;

военный учет будет введен для всех граждан Украины;

демобилизация через 36 месяцев, но увольнение происходит в сроки, которые определяет Ставка главнокомандующего;

демобилизация срочников через 210 дней после принятия закона и отсрочка от мобилизации – 6 месяцев;

наложение ограничений на уклонистов через суд. Подразумевается арест банковских счетов и других ценностей, хранящихся в банках; ограничение выезда за границу и ограничение прав на управление автомобилем;

будет создан электронный кабинет военнообязанного, призывника и резервиста – именно туда будут отправлять электронные повестки. Днем вручения повестки будет считаться день, когда военнообязанный получил ее лично в руки под подпись или в ТЦК поступило сообщение о том, что повестка доставлена в электронный кабинет призывника;

пленные — имеют право не проходить военную службу после освобождения из плена (могут проходить службу по собственному желанию);

люди с инвалидностью будут повторно проходить комиссию;

ограниченно пригодные – проходят проверку в течение 9 месяцев и затем определяются либо пригодными, либо непригодными;

те, кто осужден на условный срок — могут по желанию мобилизоваться;

все граждане от 18 до 60 лет, состоящие на учете (или снятые с него), должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГПСУ.

Также в новом законопроекте четко прописаны категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу. К ним отнесли:

мужчин и женщин, имеющих трех или более несовершеннолетних детей, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате элементов;

мужчин и женщин, имеющих несовершеннолетнего ребенка, но второй которого родитель умер/лишен прав/признан пропавшим без вести.

При этом из нового законопроекта исключена норма защиты от призыва для тех, кто имеет жену (супругу), или родителей из лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных членов семьи.

Ранее Телеграф рассказывал, что ВРУ предложила пересмотреть все справки об отсрочке от мобилизации. Нардеп напомнил, что ВСУ нуждаются в дополнительных силах.