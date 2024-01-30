Официальный "откуп" от мобилизации: в Раде сделали прогноз по новому законопроекту

Скорее всего, его не будет

В связи с усилением мобилизации мужчин на фронт и новым законопроектом по ней возникает вопрос: "А можно ли будет официально заплатить за отсрочку ?". В Верховной Раде склоняются к негативному ответу, ведь есть ряд обстоятельств.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк. Он отметил, что, несмотря на коррупцию в вопросах мобилизации, ни президент Украины Владимир Зеленский, ни народ не поддержат такой правки.

"Ни правительство, ни президент на такой шаг не пойдут, потому что это дополнительно возмутит большую часть общества, которая будет мобилизована и будет вынуждена идти на фронт", — сказал нардеп.

Нагорняк считает, что такой шаг будет говорить о несправедливости и возможности более обеспеченной части населения откупиться. Ведь граждане и так возмущены коррупционностью процесса мобилизации. Почти каждый третий мужчина, который не на фронте, не считает нужным идти туда, ведь есть "богачи", купившие себе отсрочку.

" Хотя мы понимаем де-факто, что те, кто имел ресурс и нежелание идти служить и воевать, они уже сегодня имеют такие документы", — отметил нардеп.

Поэтому это является основанием для проверки достоверности всех справок, особенно выданных с начала полномасштабной войны. Нагорняк отметил, что в этом вопросе не должно быть исключений.

Больше о новом законопроекте по мобилизации, процессах его принятия и возможности официального откупа читайте в материале "Телеграфа" Законопроект о мобилизации запоздал, но защищать страну должны все, включая депутатов, — нардеп Нагорняк.

Ранее "Телеграф" писал, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов встретился с послом Японии и сделал интригующий намек.