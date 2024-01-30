В Раде предлагают пересмотреть все справки по отсрочке от мобилизации, выданные после 24 февраля 2022 года

Грядет ли большая проверка?

Новый законопроект о мобилизации в Украине сейчас важен как для государства, так и для граждан. И из-за того, что в Раде обеспокоены коррупционными схемами по справкам об отсрочке, их предлагают пересмотреть, начиная с выданных после 24 февраля 2022 года.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк. Нардеп заметил, что из-за иллюзии "скорой победы" люди не видят необходимости идти воевать.

"К сожалению, хороших решений у нас не осталось. Мы должны преступить этап укачивания людей, который был в начале вторжения и создал иллюзию скорой победы", — сказал Нагорняк.

По его словам, сейчас многие военные возвращаются домой на щите и каждый населенный пункт уже имеет свою "Аллею Славы" похороненных воинов ВСУ. Все ресурсы кончаемы, не только оружие имеет значение на фронте, иногда люди важнее.

Несмотря на то, что проект идет со значительным опозданием, по мнению нардепа, ввод его в действие только вопрос времени.

"Отдельно отмечу, что нужно в обязательном порядке пересмотреть все документы, позволяющие мужчинам получить отсрочку от мобилизации и выданные после 24 февраля 2022 года", — сказал Нагорняк.

Вопрос коррупционной составляющей мобилизации и отсрочки от нее сейчас становится все острее. Так, Сергей отметил, что в 2022 году в селах за документы об отсрочке был прайс 3-5 тысяч долларов, в Киеве — 5-10 тысяч. А вот в 2023 году эти цены выросли до 10 тысяч долларов в селе и около 15 тысяч в Киеве. А уже в начале 2024 года пополз слух, что тариф вырос до 25 тысяч долларов в столице.

Больше о новом законопроекте о мобилизации, процессах его принятия и возможности проверки всех справок об отсрочке читайте в материале "Телеграфа" Законопроект о мобилизации запоздал, но защищать страну должны все, включая депутатов, — нардеп Нагорняк.

Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский высказался против насильственного задержания мужчин работниками ТЦК среди улицы.