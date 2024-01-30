В Раді пропонують переглянути всі довідки щодо відстрочки від мобілізації, видані після 24 лютого 2022 року

Граде велика перевірка?

Новий законопроєкт про мобілізацію в Україні наразі важливий як для держави, так і для громадян. І через те, що у Раді занепокоєні корупційними схемами щодо довідок про відстрочку, їх пропонують переглянути, починаючи з виданих після 24 лютого 2022 року.

Про це "Телеграфу" розповів народний депутат фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк. Нардеп зауважив, що через ілюзію "швидкої перемоги" люди не бачать потреби йти воювати.

"На жаль, хороших рішень у нас не залишилось.Ми маємо переступити етап заколисування людей, який був на початку вторгнення і створив ілюзію швидкої перемоги", — сказав Нагорняк.

За його словами, наразі багато військових повертається додому на щиті і кожен населений пункт вже має свою "Алею Слави" похованих воїнів ЗСУ. Усі ресурси скінченні, не тільки зброя має значення на фронті, подекуди люди важливіші.

Не дивлячись на те, що проєкт йде зі значним запізненням, на думку нардепа, введення його у дію лише питання часу.

"Окремо зазначу, що потрібно в обов'язковому порядку переглянути всі документи, які дозволяють чоловікам отримати відстрочку від мобілізації й були видані після 24 лютого 2022 року", — сказав Нагорняк.

Питання корупційної складової мобілізації та відстрочки від неї зараз стає все гостріше. Так, Сергій зауважив, що у 2022 році в селах за документи про відстрочку був прайс 3—5 тисяч доларів, у Києві — 5—10 тисяч. А от у 2023 ці ціни зросли до 10 тисяч доларів в селі й близько 15 тисяч в Києві. А вже на початку 2024 року поповзли чутки, що тариф зріс до 25 тисяч доларів у столиці.

Більше про новий законопроєкт щодо мобілізації, процеси його ухвалення та можливість перевірки усіх довідок про відстрочку читайте у матеріалі "Телеграфу" Законопроєкт про мобілізацію є запізнілим, але захищати країну мають всі, включно з депутатами, — нардеп Нагорняк.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський висловився проти насильного затримання чоловіків працівниками ТЦК серед вулиці.