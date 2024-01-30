Офіційний "відкуп" від мобілізації: у Раді зробили прогноз щодо нового законопроєкту

Скоріш за все, його не буде

З посилення мобілізації чоловіків на фронт та новим законопроєктом щодо неї, виникає питання: "А чи можна буде офіційно заплатити за відстрочку?". У Верховній Раді схиляються до негативної відповіді, адже є ряд обставин.

Про це "Телеграфу" розповів народний депутат фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк. Він зауважив, що не дивлячись на корупцію у питаннях мобілізації, ні президент України Володимир Зеленський, ні народ не підтримають такої правки.

"Ні уряд, ні президент на такий крок не підуть, тому що це додатково обурить більшу частину суспільства, яка буде мобілізована та буде змушена йти на фронт", — сказав нардеп.

Нагорняк вважає, що такий крок буде говорити про несправедливість та можливість більш забезпеченої частини населення відкупитися. Адже громадяни і так обуренні корупційністю процесу мобілізації. Майже кожен третій чоловік, що не на фронті, не вважає за потрібне йти туди, адже є "багатії", які купили собі відстрочку.

"Хоча ми розуміємо де-факто, що ті, хто мав ресурс і небажання йти служити та воювати, вони вже сьогодні мають такі документи", — зазначив нардеп.

Тому це є підставою для перевірки достовірності усіх довідок, а особливо виданих з початку повномасштабної війни. Нагорняк зауважив, що у цьому питанні не має бути виключень.

Більше про новий законопроєкт щодо мобілізації, процеси його ухвалення та можливість офіційного відкупу читайте у матеріалі "Телеграфу" Законопроєкт про мобілізацію є запізнілим, але захищати країну мають всі, включно з депутатами, — нардеп Нагорняк.

Раніше "Телеграф" писав, що начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зустрівся з послом Японії та зробив інтригуючий натяк.