Бронирование работников может стать платным: в Раде готовят новый законопроект

Черновик документа попал в распоряжение СМИ

В скором времени подход к бронированию военнообязанных может существенно измениться. В Верховной Раде Украины готовят законопроект, в котором предлагается ввести ежемесячный платеж за забронированных работников предприятий.

Об этом пишет Forbes, ссылаясь на черновик законопроекта. Отмечается, что основное отличие от предложенной в конце 2023 года концепции Офиса президента – отказ от привязки к размеру заработной платы и отчислений НДФЛ или ЕСВ.

Депутаты предлагают установить ежемесячный фиксированный платеж, после уплаты которого предприятие сможет забронировать работника вне зависимости от должности. Обязательным условием есть то, что компания должна работать в "белую" и платить налоги в бюджет.

Этим законопроектом депутаты хотят дать возможность бронировать важный персонал всем предприятиям, а не только тем, которые Кабмин определил критически важными, говорит глава экономического комитета и соавтор законопроекта Дмитрий Наталуха.

По разным сценариям, фиксированная ставка за бронирование может принести бюджету от 18 млрд до 155 млрд грн в год. Предлагается установить платеж в размере 20 тысяч гривен за одного работника. При этом 1,5% военного сбора также должны отчисляться с предприятия.

"Установление любых критериев (относительно заработной платы) будет восприниматься обществом как разделение на классы, – объясняет изменение концепции глава экономического комитета и соавтор законопроекта Дмитрий Наталуха. – На предприятии могут самостоятельно выбирать, кого из сотрудников хотят забронировать".

Ранее "Телеграф" писал, что бронирование от мобилизации предоставляется деятелям культуры, являющимся работниками стратегических предприятий. Это касается, в частности, ряда медийщиков.