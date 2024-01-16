Правила бронирования от мобилизации были изменены для части украинцев

Это решение – общая позиция Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики.

Во вторник, 16 января, правительство внесло изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года о бронировании работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.

Об этом говорится на сайте правительственного портала. Важно то, что количество забронированных работников не ограничено.

"Отныне предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности ", — прокомментировал решение замминистра экономики Украины Игорь Фоменко.

Это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства.

"Это решение — общая позиция Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики. Наша первоочередная задача — обеспечить наших защитников и защитниц всем необходимым для победы", — добавил Фоменко.

Заметим, что согласно принятому решению военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

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