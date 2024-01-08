Тонкости бронирования: почему спортсмены и ведущие "марафона" могут избежать мобилизации, и стоит ли лишить их этой возможности

Не все забронированные мужчины незаменимы на своих должностях

Пока чиновники принимают новый закон о мобилизации, сужающий окно возможностей на отсрочку от службы даже для людей с инвалидностью, сотни тысяч военнообязанных мужчин избегают призыва, пользуясь правом на бронирование работников стратегически важных предприятий.

Интересно, что среди категорий таких учреждений не только отрасль оборонной промышленности и исполнители госзаказа, но и некоторый бизнес, спортивные клубы и телеканалы.

Насколько оправданы такие исключения и есть ли пути освободить от "стратегически важных обязанностей" тех, кто принес бы больше пользы на фронте, "Телеграф" спрашивал у юристов и чиновников.

Выборочная неприкосновенность

Принципы бронирования находящихся в запасе военнообязанных граждан регулируются статьями Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, такая функция доступна как в мирное, так и военное время для следующих учреждений и организаций:

органы государственной власти; другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

Если с предприятиями, которые обеспечивают потребности оборонного комплекса, выполняют мобилизационные задачи и госзаказ, все вроде бы понятно, последний пункт может иметь разночтение.

В частности, может ли быть всеукраинская сеть супермаркетов с доступными ценами на продовольственные товары критически важна для обеспечения жизнедеятельности населения?

По словам управляющего партнера юридической компании Winner Игоря Ясько, может. Но для получения таким бизнесом соответствующего статуса, компания должна соответствовать минимум трем критериям, утвержденным постановлением КМУ от 27 января 2023 г. № 76:

быть резидентом "Дія Сіті";

минимальная сумма налогов, сборов и платежей (кроме таможенных) начисленных, удержанных и уплаченных предприятием в пользу государства, превышает эквивалент 1,5 млн евро по средневзвешенному официальному курсу НБУ за отчетный налоговый год;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, за отчетный налоговый год превышает 32 млн евро по средневзвешенному официальному курсу НБУ;

отсутствие задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ);

размер заработной платы на предприятии не ниже средней заработной платы в регионе по данным Госстата за IV квартал 2021 года;

предприятие включено в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства; и/или предприятие подпадает под критерии такого, что имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества, разрабатываемых профильными министерствами или ОГА/КГГА/КМВА/ОВА с учетом потребностей общества.

"Для примера можно рассмотреть критерии удовлетворения потребностей территориального общества, которыми руководствуются в Днепропетровской ОГА. Таким образом, если сеть "АТБ" или "Сільпо" подпадает под 3 пункта из перечня, она будет считаться критически важным предприятием, а часть ее работников могут быть забронированы от мобилизации", – говорит юрист.

Для понимания: сеть "АТБ" в 2022 году насчитывала более 50 тысяч работников, а "Сільпо" – почти 40 тыс. То есть, если только эти две компании имеют статус стратегически важных для экономики и бронируют сотрудников по квоте в 50%, ВСУ недополучает десятки тысячи потенциальных бойцов.

Кроме того, согласно действующему законодательству, критически важными предприятиями с правом бронирования работников также международные и украинские неправительственные организации, которые реализуют гуманитарные проекты за средства международных партнеров. Другими словами — волонтерские организации, которые ведут свою деятельность на средства грантов из-за границы.

Несмотря на то, что перечень "неприкосновенных" уже и так немал (учитывая общую тенденцию по нехватке мобилизационного ресурса), согласно п. 3 приложения о Порядке бронирования, для предприятий топливно-энергетического комплекса, здравоохранения, образования и науки, физической культуры и спорта, социальной защиты, будет достаточно соответствие двум из вышеприведенных критериев для определения их критически важными.

Таким образом, правом бронирования могут воспользоваться телеканалы или радиостанции, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач или вовлеченные в систему оповещения, и их аффилированные лица, а также государственные и коммунальные учреждения культуры.

Хотя в законе отмечается, что право на бронь не означает ее гарантию – каждый случай и каждая заявка рассматривается отдельно – можно предположить, что отсрочку от армии на ближайшие полгода имеют сотни тысяч мужчин призывного возраста.

Впрочем, и этого некоторым кажется мало. Так, в декабре 2023 года президент Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт пожаловался, что закон не позволяет забронировать всех спортсменов и тренеров. Следует отметить, что некоторые из них, к сожалению, воспользовались возможностью выехать за границу для участия в соревнованиях и уже не вернулись на родину.

"Мы работали и работаем над этим вопросом. Когда я работал в министерстве, мы также работали над тем, чтобы забронировать наших спортсменов. Частично есть наши забронированные спортсмены, частично есть наши забронированные тренеры. К сожалению, не всех мы бронируем, нет возможности забронировать", — заявил он в эфире телемарафона Единые новости.

Работая над законом об усилении мобилизационных мер, чиновники и нардепы не забывают об изменениях в системе бронирования. В частности, в Офисе президента Украины рассматривали идею бронировать мужчин от мобилизации на 45 дней по объему уплаченных налогов, пишет Forbes.

Например, бронирование якобы сможет получить физлицо, уплачивающее минимально определенную сумму НДФЛ в месяц (предварительно – 6000 грн). Для этого официальная зарплата должна составлять около 33 400 грн. Еще 22% оклада должен уплатить работодатель в качестве единого социального взноса (ЕСВ).

Либо для получения бронирования достаточно будет иметь оклад от 35 000 грн, или же быть работником, за которого работодатель платит около 14 500 грн ЕСВ (что соответствует зарплате в 66 000 грн).

Более того, принцип якобы могут распространить и на ФЛПов, которые пока не подлежат бронированию. Впрочем, официально такое предложение никто не представил. По информации источников "Телеграфа", от идеи налоговой привязки к бронированию на Банковой отказались.

Сомнительная целесообразность

По словам юриста Игоря Ясько, в настоящее время в законодательстве нет четко прописанных инструкций относительно того, должны ли стратегически важные для экономики компании-гиганты пересмотреть кадровую политику в вопросе пола работников.

Например, если военнообязанный мужчина занимает на таком предприятии должность кассира, журналиста или менеджера, теоретически он мог бы быть легко заменен женщиной, не подлежащей мобилизации.

"В законе отмечается, что причиной отказа в бронировании для предприятий, имеющих статус стратегически важных, могут быть лишь неправильно указанные данные о самой организации или личные данные работника. Фактически, важным критерием является именно соответствие 50% военнообязанных. И если предприятие, учреждение, организация имеют право бронировать работников, то забронировать могут любого своего подчиненного, работающего на основании трудового договора, военнообязанного, состоящего на военном учете и не имеющего дефицитную военно-учетную специальность", – отмечает правовед.

Увольнять стратегически важных мужчин-кассиров, легкоатлетов и дикторов телемарафона, чтобы выполнить мобилизационный заказ, у учреждения права нет.

По словам юриста, в одностороннем порядке работодатели могут уволить военнообязанного только в случае ликвидации, реорганизации, банкротства предприятия или в связи с несоответствием работника занимаемой должности или систематического неисполнения работником обязанностей без уважительных причин.

"Для всего этого работодатель должен собрать доказательства, чтобы увольнение было законным. Например, заключение аттестационной комиссии, медицинское заключение о наличии противопоказаний к выполнению работы, докладная записка и так далее. По другим основаниям, в том числе через пол, увольнять не могут, это незаконно. Поэтому на практике вряд ли именно такое основание будут указывать для увольнения", — отмечает эксперт.

Против инициативы бронировать работников с высоким уровнем зарплат выступает заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

По словам эксперта, прекращение поступления налогов в случае мобилизации таких работников не убьет экономику, а вот предоставление отсрочки гражданам из отдельного социального слоя может вызвать возмущение остального общества.

"Это стимулирует социальный раскол. То есть те, у кого высокооплачиваемая работа, не идут в армию, а те, кто зарабатывает меньше, уходят. Фиксация этого расслоения на социальном уровне не полезна государству, особенно во время войны. В данном вопросе лучше выходить. по другим критериям бронирования.

Необходимо обеспечивать функционирование государственных учреждений, коммунальных служб, сфер обслуживания и ухода за больными людьми. Уже сейчас мы слышим, что в Харькове, Днепре и даже Киеве большие сложности с водителями общественного транспорта, машинистами метро. Работать на этих местах некому. Решающим показателем должна быть прикладная польза для государства и общества, а не уровень зарплат или престижность должности", – говорит экономист в комментарии "Телеграфу".

По словам Алексея Плотникова, мобилизационные процессы действительно оказывают негативное влияние на экономику, но сводить все проблемы исключительно к призыву высокооплачиваемых работников в армию не следует.

Кроме очевидных сложностей из-за разрушенных или оккупированных заводов и предприятий, заминированных поля и оттока граждан за границу, наблюдается серьезный спад активности бизнеса. Развертывание нового производства сейчас слишком рискованно – все инвестиции могут мгновенно исчезнуть из-за прилета ракеты.

Проблема несоответствия законов, касающихся мобилизационной кампании, состоит в том, что депутаты не прислушиваются к нуждам военных, говорит бывший нардеп, эксречник "Правого сектора" и ветеран войны Борислав Береза.

По его словам, ситуация, когда один закон сгоняет на фронт почти всех без разбора, а другой дает отсрочку сотням тысяч прямо по месту работы, ненормальная.

"Власть хочет самостоятельно выписать закон, но чтобы на вопрос о нем отвечали военные. Это глупая идея. Надо обращаться к военным и слушать их советы. Надо понимать, кто и на какие участки фронта нужен. В ВСУ есть запрос не на толпу людей, а на определенные специальности.

Когда я слышу, что критическая инфраструктура – это футбольный клуб "Оболонь" , у меня возникает много вопросов. Кстати, очень интересно, является ли критической инфраструктурой "Квартал-95"? Если нет, то почему они еще не пополнили 95 бригаду?", — говорит Борислав Береза в комментарии "Телеграфу".

Пока юристы, экономисты и общественные деятели пытаются разобраться в мотивах авторов скандальных норм о мобилизации и бронировании от нее, сами должностные лица (в том числе члены профильного комитета ВР по вопросам нацбезопасности) второй месяц подряд предпочитают не отвечать на неудобные вопросы, передавая эту "миссию" военным. Какова будет реакция общества, когда сомнительные реформы все же будут внедрены, остается только догадываться.

Впрочем, очевидно, что простых и хороших решений до конца второго года полномасштабной войны просто не осталось. Поэтому усиление мобилизационных норм является не только логичным, но и вынужденным. А значит, острым встает вопрос пересмотра норм бронирования.